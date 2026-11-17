Các đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (bên trái); Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (ở giữa) tham dự lễ kỷ niệm

Chiều 17/11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026) và “Ngày cộng đồng lần thứ nhất” năm 2026.

Tham dự chương trình có các đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà tài trợ và cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng ôn lại chặng đường 80 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Đặc biệt, hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng và các cấp hội đã vận động gần 12,5 tỷ đồng, hỗ trợ khoảng 167.000 lượt người, hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phạm Thị Phúc ghi nhận, biểu dương những kết quả hội chữ thập đỏ các cấp đạt được; đồng thời đề nghị thời gian tới, hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường kết nối các nguồn lực xã hội, hướng mạnh về cơ sở; đưa “Ngày cộng đồng” trở thành hoạt động thiết thực, thường xuyên, góp phần chăm lo lâu dài cho người nghèo và các hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phát biểu chúc mừng

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, chú trọng hỗ trợ sinh kế, bảo đảm nguồn lực đến đúng đối tượng; quan tâm xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát triển đội ngũ cán bộ, hội viên và tình nguyện viên. Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

Tại lễ kỷ niệm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng đã trao tặng bảng tượng trưng tới 16 cá nhân, tổ chức là gương nhân ái tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí Phạm Thị Phúc (thứ 3 từ trái qua) trao tặng bảng tượng trưng tới các cá nhân, tổ chức tiêu biểu trong công tác từ thiện, nhân đạo

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (thứ 3 từ trái qua) trao tặng bảng tượng trưng tới các cá nhân, tổ chức tiêu biểu trong công tác từ thiện, nhân đạo

Chương trình trao bảng tượng trưng hỗ trợ 6 căn nhà Chữ thập đỏ và 15 suất sinh kế.

Trong đó, xã Hiệp Thạnh được hỗ trợ 1 căn nhà và 15 suất sinh kế; 5 căn nhà còn lại dành cho người dân tại phường Tiến Thành, xã Hòa Thắng và xã Sơn Mỹ.

Đồng chí Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng bảng tượng trưng xây dựng nhà cho các hộ dân

Chương trình cũng trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học và 10 phần quà cho hộ khó khăn.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn trao tặng học bổng tới các học sinh khó khăn của tỉnh Lâm Đồng

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đã ký kết chương trình phối hợp về hoạt động nhân đạo và truyền thông giai đoạn 2026 - 2031.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng ký kết chương trình phối hợp

Trong giai đoạn này, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng sẽ tuyên truyền, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, huy động sự chung tay của toàn xã hội trong công tác nhân đạo, chăm lo an sinh xã hội, xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu tình nghĩa.