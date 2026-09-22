Lâm Đồng đẩy mạnh hoạt động Đội, đồng hành cùng thiếu nhi

Các đại biểu chủ trì hội nghị

Năm học 2025 - 2026, công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn tỉnh được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia. Trong đó, 100% Liên đội duy trì mô hình “Giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo”, thu hút hơn 970.000 lượt thiếu nhi; Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” thu hút gần 700.000 lượt đội viên tham gia.

Công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” tiếp tục được triển khai, với hơn 900 hành trình đến các địa chỉ đỏ, thu hút hơn 200.000 lượt thiếu nhi. Đáng chú ý, từ ngày 18 đến 20/6/2026, Lâm Đồng đăng cai Festival Thiếu nhi toàn quốc năm 2026, với sự tham gia của 32 tỉnh, thành phố.

Cùng với đó, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được quan tâm. Các mô hình phòng, chống đuối nước được triển khai tại cơ sở như đặt biển cảnh báo ở khu vực nguy hiểm, tổ chức dạy bơi miễn phí và hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu. Hơn 20.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ với số tiền gần 2,5 tỷ đồng; chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ Thiếu nhi Lâm Đồng” nhân dịp Tết Trung thu năm 2025 trao gần 2.500 phần quà.

Đại biểu tham dự trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Đội và chăm lo thiếu nhi

Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức sân chơi, phòng, chống đuối nước, chăm lo thiếu nhi vùng biên giới, ứng dụng nền tảng số và hoạt động Đội tại cơ sở. Những nội dung này được đặt trong định hướng triển khai chương trình công tác năm học 2026 - 2027 với chủ đề “Thiếu nhi Lâm Đồng - Làm theo lời Bác - Rèn đức, luyện tài - Vững bước tương lai”, tập trung xây dựng tổ chức Đội vững mạnh, đẩy mạnh khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và tăng cường bảo vệ, chăm lo thiếu nhi, nhất là tại 5 xã biên giới.

Tuyên dương các cá nhân có thành tích xuất sắc tại Trại Huấn luyện Kim Đồng cấp II toàn quốc năm 2026

Dịp này, 114 đơn vị tiên tiến, 10 đơn vị và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc tại Trại Huấn luyện Kim Đồng cấp II toàn quốc năm 2026 đã được tuyên dương, khen thưởng.