Lâm Đồng đẩy mạnh hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển nông nghiệp an toàn, bền vững

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật còn vận động phụ nữ tham gia các mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn, phát triển kinh tế hộ gia đình và kinh tế tập thể

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua, đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động và hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, gắn với lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật. Đây là nội dung thuộc Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” giai đoạn 2025–2027 do UBND tỉnh triển khai.

Trong năm 2026, công tác thông tin, tuyên truyền được duy trì thường xuyên với nhiều hình thức, tập trung nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp về quy định pháp luật, kỹ thuật sản xuất và sử dụng vật tư nông nghiệp an toàn.

Cụ thể, Chi cục đã tổ chức 2 lớp tập huấn về phân bón với 551 lượt người tham gia; 3 lớp tập huấn về thuốc bảo vệ thực vật với 513 lượt người và 9 lớp phổ biến văn bản pháp luật mới với 666 người tham gia. Đồng thời, tổ chức 20 lớp tập huấn phòng trừ các đối tượng dịch hại mới, nổi cộm trên cây trồng như sâu đục lá cà chua Nam Mỹ, bệnh chết khô ngọn, mọt đục cành hại cà phê, rệp sáp hại hồng ăn trái... với khoảng 1.000 người tham gia.

Nội dung tập huấn chú trọng hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định, bảo đảm hiệu quả phòng trừ sinh vật gây hại, an toàn cho con người, cây trồng, môi trường và chất lượng nông sản. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người sản xuất, nhất là phụ nữ trong việc bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng.

Phát huy vai trò phụ nữ trong các chuỗi liên kết sản xuất

Bên cạnh tuyên truyền, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật còn vận động phụ nữ tham gia các mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn, phát triển kinh tế hộ gia đình và kinh tế tập thể.

Một số mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản được hỗ trợ triển khai, trong đó có Dự án liên kết sản xuất, tiêu thụ trà hoa vàng của HTX Phương Nam Đạ Huoai. Dự án được hỗ trợ cây giống, tập huấn kỹ thuật sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, máy móc và bao bì sản phẩm. Ngoài ra, Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng cũng được hỗ trợ triển khai dự án liên kết sản xuất, tiêu thụ dược liệu atisô.

Việc khuyến khích phụ nữ tham gia xây dựng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và truy xuất nguồn gốc nông sản cũng được chú trọng. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh đã được cấp 1.649 mã số vùng trồng các loại cây trồng, với tổng diện tích 54.579,45 ha; đồng thời có 549 mã số cơ sở đóng gói nông sản, với tổng diện tích nhà xưởng 904.138 m².

Các mã số này phục vụ hoạt động xuất khẩu nông sản sang nhiều thị trường như Trung Quốc, Australia, New Zealand, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Thụy Sĩ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây được xem là điều kiện quan trọng để nâng cao khả năng tiếp cận thị trường, gia tăng giá trị sản phẩm và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên nghiệp.

Hiện nay, ngành nông nghiệp đang triển khai 29 lớp tập huấn, mỗi lớp dự kiến 50 học viên, về thiết lập, cấp và quản lý mã số vùng trồng trên địa bàn tỉnh.

Một nội dung khác được quan tâm là vận động phụ nữ tham gia thu gom, phân loại và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, hạn chế tình trạng vứt bỏ bao bì ra môi trường, ao hồ, kênh mương.

Trong năm 2025, Chi cục đã tổ chức 10 lớp tập huấn với 350 người tham gia, gồm đại diện Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, các chi hội, doanh nghiệp và người dân. Năm 2026, đơn vị tiếp tục triển khai 14 lớp tập huấn, mỗi lớp 50 học viên, với sự tham gia của cán bộ quản lý nông nghiệp, các tổ chức đoàn thể, hợp tác xã và nông dân.

Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 23 kho lưu chứa tạm thời bao gói thuốc bảo vệ thực vật và 4.810 bể chứa. Riêng năm 2025, khối lượng bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thu gom, xử lý đúng quy định đạt 103,02 tấn trên tổng số 267 tấn. Khối lượng phụ phẩm trồng trọt được thu gom, xử lý đạt khoảng 3.154.838 tấn trên tổng số 4.810.752 tấn.

Nâng cao năng lực sản xuất và bảo vệ môi trường nông thôn

Cùng với các hoạt động vận động, ngành nông nghiệp còn chú trọng hỗ trợ phụ nữ tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, quy trình sản xuất tiên tiến và các giải pháp quản lý dịch hại tổng hợp.

Trong năm 2026, Chi cục đã tổ chức 4 lớp tập huấn quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) trên cây lúa và đậu cô ve, với 120 người tham gia; 8 lớp tập huấn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả với 320 người tham gia.

Ngoài ra, 10 lớp tập huấn về sản xuất nông nghiệp tuần hoàn và quy trình xử lý phụ phẩm cây trồng cũng được tổ chức, thu hút 500 người tham gia. Các hoạt động này góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất, khuyến khích tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp, giảm thiểu chất thải và hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường.

Đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nữ, Chi cục tạo điều kiện tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ. Đến nay, có 15 nữ công chức, viên chức được cử tham gia các lớp bồi dưỡng về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu thầu, kiểm tra chuyên ngành, lý luận chính trị và công tác ISO.

Theo đánh giá của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động và hỗ trợ đã góp phần nâng cao nhận thức của phụ nữ về sản xuất nông nghiệp an toàn, sử dụng vật tư nông nghiệp đúng quy định, bảo vệ sức khỏe và môi trường. Vai trò của phụ nữ trong phát triển sản xuất, xây dựng chuỗi liên kết và nâng cao giá trị nông sản ngày càng được quan tâm.

Tuy nhiên, việc tiếp cận thông tin, tiến bộ khoa học kỹ thuật và các mô hình sản xuất an toàn của một bộ phận phụ nữ, nhất là phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vẫn còn hạn chế. Nguồn lực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn chuyên sâu cũng gặp khó khăn, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành và tổ chức đoàn thể.

Thời gian tới, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ thuật sản xuất nông nghiệp an toàn; tăng cường tập huấn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng, quản lý dịch hại tổng hợp và thu gom bao gói thuốc sau sử dụng.

Đồng thời, khuyến khích phụ nữ tham gia các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, nông nghiệp hữu cơ; hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số trong quản lý sản xuất, xây dựng mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc. Đơn vị cũng sẽ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và chính quyền địa phương triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và tham gia bảo vệ môi trường nông thôn.

Qua đó, từng bước phát huy vai trò của phụ nữ không chỉ trong phát triển kinh tế gia đình mà còn trong quá trình chuyển đổi sang nền nông nghiệp an toàn, tuần hoàn và bền vững trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng./.