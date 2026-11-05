Lâm Đồng đẩy mạnh giám sát hành trình tàu cá quốc gia

Tăng cường kiểm tra, xử lý tàu cá đã về bờ nhưng chưa kết thúc chuyến biển trên hệ thống eCDT

Để khắc phục tình trạng trên, bảo đảm dữ liệu quản lý tàu cá chính xác, đầy đủ, kịp thời và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về chống khai thác IUU đã ban hành Văn bản số 43 về việc tăng cường kiểm tra, xử lý tàu cá đã về bờ nhưng chưa kết thúc chuyến biển trên hệ thống eCDT, dẫn đến phát sinh cảnh báo mất kết nối VMS trên biển.

Theo đó, Ban Chỉ đạo IUU đề nghị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn, trạm kiểm soát biên phòng tuyến biển chủ trì, phối hợp với Ban Điều hành cảng cá và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra, đối chiếu thông tin tàu cá nhập bến, cập cảng, xuất bến, rời cảng với dữ liệu trên hệ thống eCDT và VMS.

Tăng cường thực hiện nghiêm việc kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến trên hệ thống eCDT

Đồng thời, thực hiện thủ tục cho tàu cập cảng trên hệ thống eCDT, hoàn tất việc kết thúc chuyến biển đối với các tàu cá nêu trên. Cung cấp thông tin, hồ sơ kiểm soát xuất, nhập bến và các tài liệu liên quan đến 18 tàu cá để phục vụ xác minh những trường hợp bị cảnh báo mất kết nối VMS trên biển nhưng thực tế đã về bờ.

Các đồn, trạm Biên phòng tuyến biển được yêu cầu thực hiện nghiêm việc kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến trên hệ thống eCDT; thường xuyên truy cập hệ thống VMS để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý tàu cá không thực hiện thủ tục xuất, nhập bến theo quy định. Đặc biệt, tăng cường kiểm soát các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động nhưng vẫn lén lút xuất bến khai thác thủy sản.

Tuyên truyền, hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng chấp hành quy định về duy trì hoạt động thiết bị VMS

Ban Quản lý các cảng cá tỉnh chỉ đạo Ban điều hành cảng cá trực thuộc phối hợp với các đồn, trạm Biên phòng kiểm tra, rà soát ngay các trường hợp tàu cá đã cập cảng, nhưng chưa thực hiện hoặc chưa hoàn thành thủ tục kết thúc chuyến biển trên hệ thống eCDT để thực hiện theo quy định.

Các đơn vị phải thực hiện đầy đủ, kịp thời thao tác nghiệp vụ trên hệ thống eCDT, không để xảy ra tình trạng tàu cá đã cập cảng nhưng dữ liệu trên hệ thống vẫn ghi nhận đang hoạt động trên biển do chậm trễ hoặc thiếu trách nhiệm trong cập nhật thông tin.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng chấp hành quy định về duy trì hoạt động thiết bị VMS, khai báo cập cảng, rời cảng và thực hiện đầy đủ thủ tục trên hệ thống eCDT.

Trung tâm Giám sát tàu cá tỉnh tiếp tục duy trì trực ban 24/7, kịp thời thông báo cho cơ quan chuyên môn khi phát hiện các trường hợp tương tự hoặc tàu cá không đủ điều kiện hoạt động nhưng vẫn tham gia khai thác thủy sản để kiểm tra, xử lý theo quy định.