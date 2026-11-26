Các em học sinh Trường nội trú biên giới Thuận An, xã Thuận An trong ngày khai giảng năm học mới. (ảnh minh họa)

Tại Lâm Đồng, hiện nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia đang góp phần cải thiện điều kiện dạy và học tại nhiều địa bàn đặc biệt khó khăn.

Đơn cử như ở xã Quảng Hòa, phân hiệu Trường Tiểu học Quảng Hòa được đầu tư 14,5 tỉ đồng để xây dựng 2 khối nhà với 14 phòng học, cùng sân trường và hệ thống hàng rào đồng bộ.

Công trình được đưa vào phục vụ từ năm học 2026 - 2027, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho hơn 670 học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại xã biên giới Tuy Đức, Trường Mầm non Họa Mi được bố trí 2,3 tỉ đồng trong năm 2026 để sửa chữa, nâng cấp 6 phòng học ở 2 điểm trường lẻ.

Công trình hoàn thành trong dịp hè và đưa vào sử dụng từ đầu năm học 2026 - 2027. Nhà trường hiện có 3 phân hiệu, 31 giáo viên và khoảng 300 học sinh.

Ở xã Đam Rông 4, phân hiệu Trường Mầm non Đạ Long cũng được đầu tư gần 2,3 tỉ đồng để sửa chữa sân trường, hàng rào, lắp đặt mái che, bổ sung thiết bị vui chơi và xây dựng khu trải nghiệm.

Đáng chú ý, khu trải nghiệm rộng 356m² được xây dựng nhằm phục vụ hoạt động học tập, vui chơi của 305 học sinh tại phân hiệu.

Theo thông tin được công bố, địa phương có hơn 683.000 người dân tộc thiểu số, chiếm 17,6% dân số, với 100 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt trên 99%; học sinh dân tộc thiểu số đi học đúng độ tuổi ở bậc tiểu học đạt trên 95%, trung học cơ sở khoảng 90%.

Mặc dù cơ sở vật chất trường lớp từng bước được cải thiện, nhu cầu đầu tư tại vùng sâu, vùng xa vẫn còn lớn. Một số địa phương thiếu phòng học, trang thiết bị, cơ sở bán trú và đội ngũ giáo viên. Đặc biệt, tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số tiếp tục học lên trung học phổ thông còn thấp so với mặt bằng chung.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục định hướng huy động, lồng ghép các nguồn lực để nâng cấp trường lớp, cải thiện điều kiện dạy và học, đồng thời tăng cường các chính sách hỗ trợ học sinh tại vùng đặc biệt khó khăn.

Đây được xem là giải pháp nhằm từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện giáo dục giữa các vùng, tạo thêm cơ hội học tập cho học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.