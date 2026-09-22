Lâm Đồng đầu tư nhiều dự án điện mặt trời nổi quy mô hàng nghìn tỷ đồng

Tỉnh Lâm Đồng có nhiều hồ thủy điện quy mô hàng trăm hecta, phù hợp để phát triển các dự án điện mặt trời nổi. (Ảnh tư liệu: Hưng Thịnh/TTXVN)

Tỉnh Lâm Đồng vừa chấp thuận chủ trương nhiều dự án điện mặt trời trên các lòng hồ thủy điện với quy mô hàng nghìn tỷ đồng.

Đây được coi là những dự án mang lại lợi ích kép, vừa tận dụng hạ tầng, mặt nước sẵn có, vừa cung ứng nguồn điện sạch, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Mới đây nhất, ngày 27/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án nhà máy Điện mặt trời KN Buôn Tua Srah (xã Quảng Phú, tỉnh Lâm Đồng). Đây là dự án có công suất 312 MW (tương đương 390 MWp) và hệ thống pin lưu trữ điện tối thiểu bằng 10% công suất nhà máy. Tổng mức đầu tư hơn 7.700 tỷ đồng.

Để triển khai dự án, nhà đầu tư sẽ tận dụng nhiều tài nguyên sẵn có. Đầu tiên là khu vực bố trí hệ thống tấm pin sẽ là lòng hồ thủy điện Buôn Tua Srah với diện tích 487 ha, tương đương với hơn 98% diện tích đất, diện tích mặt nước dự kiến sử dụng. Nhiều hạng mục khác cũng tận dụng và kết hợp với hạ tầng sẵn có.

Phối cảnh dự án điện mặt trời KN Buôn Tua Srah trên hồ thủy điện Buôn Tua Srah, xã Quảng Phú, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: TTXVN phát)

Dự kiến, nhà đầu tư phải hoàn thành các thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng… để khởi công chậm nhất vào quý 4/2027 và đưa dự án vào hoạt động vào quý 2/2029.

Trước đó, tháng 7/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy Điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện Đồng Nai 2, với chủ đầu tư là Công ty cổ phần Thủy điện Trung Nam (xã Đinh Trang Thượng, tỉnh Lâm Đồng).

Đây là dự án có tổng diện tích đất, mặt nước sử dụng gần 355 ha với tổng công suất 240 MW, tổng mức đầu tư hơn 4.900 tỷ đồng. Dự kiến, dự án sẽ được triển khai từ tháng 7/2026 và sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng vào cuối năm 2027.

Theo Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, thực hiện Quy hoạch điện 8, điện 8 điều chỉnh và Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng, Sở đã tiếp nhận 35 hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nguồn điện với tổng vốn đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng và tổng diện tích đất, mặt nước dự kiến sử dụng hơn 22.000 ha.

Hồ thủy điện Đắk R’tih ở phía Tây Lâm Đồng có diện tích mặt nước lớn và được đánh giá phù hợp để phát triển điện mặt trời nổi. (Ảnh tư liệu: Hưng Thịnh/TTXVN)

Ngoài các dự án điện mặt trời nổi đã cấp chủ trương đầu tư, ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng cũng đang thẩm định nhiều dự án quy mô lớn khác, điển hình như dự án Điện mặt trời trên hồ thủy điện Hàm Thuận giai đoạn 1 (công suất 100 MW); dự án Điện mặt trời trên hồ thủy điện Đại Ninh (công suất 96 MW); dự án Điện mặt trời trên hồ thủy điện Đa Mi giai đoạn 2 (70 MW) …

Theo ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng, mô hình kết hợp giữa thủy điện và điện mặt trời nổi giúp khai thác thêm không gian mặt nước hồ thủy điện, đồng thời bổ sung nguồn điện tái tạo trên nền hạ tầng đã có. Đây cũng là hướng phát triển phù hợp với yêu cầu chuyển dịch năng lượng và tăng tỷ trọng nguồn điện sạch.

Ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng cũng lưu ý các chủ đầu tư phải xác định cụ thể tọa độ, mức giới, ranh giới, diện tích mặt nước sử dụng và phạm vi bố trí các hạng mục công trình; bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động của các thủy điện liên quan và các vấn đề về an toàn đập, hồ chứa, hành lang quan trắc và các công trình hiện hữu.

Đồng thời, yêu cầu các chủ đầu tư phải có giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn hệ thống pin nổi, hệ thống neo giữ giàn phao trong các tình huống vận hành bình thường, lũ lớn và xả lũ khẩn cấp; xây dựng và ký kết quy chế phối hợp vận hành với đơn vị quản lý hồ chứa trước khi triển khai và đưa các dự án vào vận hành.

Theo Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có hơn 100 dự án nguồn điện đang hoạt động với tổng công suất hơn 8.200 MW. Hệ thống lưới điện Lâm Đồng tỉnh được đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành đồng bộ, đảm bảo cung cấp điện cho khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Trong năm 2025, sản lượng điện sản xuất là gần 38 tỷ kWh. Sản lượng điện thương phẩm của toàn tỉnh Lâm Đồng ước đạt gần 5,4 tỷ kWh./.