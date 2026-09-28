Lâm Đồng đầu tư hơn 540 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 4B

Hiện trạng mặt đường Tỉnh lộ 4B bị xuống cấp (ảnh tư liệu).

Theo đó, Tỉnh lộ 4B có chiều dài hơn 28,4km, đi qua 3 xã Quảng Phú, Quảng Hòa, Đam Rông 3 sẽ được cải tạo, nâng cấp lên công trình giao thông đường bộ cấp IV - miền núi. Nền đường sau nâng cấp rộng 7,5m, trong đó, mặt đường rộng 5,5m và lề đường mỗi bên rộng 1m. Đáng chú ý hơn, mặt đường Tỉnh lộ 4B sau cải tạo, nâng cấp sẽ là kết cấu cấp cao A1 với khả năng chịu tải trọng lớn và có độ bền cao, ổn định. Ngành chức năng cũng đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, tường chắn, công trình phòng hộ và hệ thống an toàn giao thông.

Thời gian thực hiện, hoàn thành dự án đến hết năm 2030. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 540 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn. Trong đó, kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng chiếm hơn 10%.

Hiện trạng mặt đường Tỉnh lộ 4B(ảnh tư liệu).

Theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, mục tiêu đầu tư dự án nhằm từng bước xây dựng hoàn chỉnh mạng lưới giao thông vận tải theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, tăng khả năng lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực mới cho các xã vùng sâu, nơi tuyến đường đi qua và các xã lân cận. Việc đầu tư cũng được kỳ vọng sẽ góp phần tạo điều kiện khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh trong khu vực.

Anh K Riêng ở xã Quảng Hòa, tỉnh Lâm Đồng cho biết, gia đình anh và người dân địa phương rất vui mừng trước thông tin Tỉnh lộ 4B được cải tạo, nâng cấp. Đây là tuyến giao thông huyết mạch nối Quốc lộ 27 với Quốc lộ 28 và có ý nghĩa rất quan trọng đối với người dân Quảng Hòa và các xã lân cận. Bà con mong muốn các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu thi công triển khai dự án đúng tiến độ, kế hoạch, giúp việc đi lại thuận lợi và tạo động lực cho phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Hiện trạng mặt đường Tỉnh lộ 4B(ảnh tư liệu).

Theo lãnh đạo xã Quảng Hòa, Tỉnh lộ 4B là tuyến giao thông kết nối Quốc lộ 28 (xã Quảng Phú) với Quốc lộ 27 (xã Đam Rông 3). Khi hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp, đây sẽ là tuyến giao thông thuận lợi để người dân di chuyển về trung tâm tỉnh Lâm Đồng. Việc cải tạo, nâng cấp tuyến đường cũng rất cần sự đồng thuận, ủng hộ của người dân bởi tuyến đường đi qua nhiều khu vực địa hình phức tạp, hiểm trở và khối lượng công việc liên quan đến giải phóng mặt bằng, đào đắp, san lấp sẽ rất lớn.

Tỉnh lộ 4B trước đây là tuyến đường phục vụ khu tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi để triển khai dự án thủy điện Buôn Tua Srah (xã Quảng Phú, tỉnh Lâm Đồng). Năm 2012, UBND tỉnh Đắk Nông (cũ) đã nâng cấp tuyến đường này lên thành tỉnh lộ và thường xuyên bố trí kinh phí để sửa chữa, cải tạo, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.