Lâm Đồng đầu tư 540 tỷ đồng nâng cấp Tỉnh lộ 4B

Mặt đường Tỉnh lộ 4B, tỉnh Lâm Đồng đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 4B. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 làm chủ đầu tư, thuộc nhóm B, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Theo quyết định, tuyến đường có chiều dài khoảng 28,4 km, được nâng cấp theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi. Nền đường rộng 7,5 m, trong đó mặt đường rộng 5,5 m và lề đường mỗi bên rộng 1 m.

Mặt đường được đầu tư theo kết cấu cấp cao A1. Dự án đồng thời xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước, tường chắn, công trình phòng hộ và hệ thống an toàn giao thông nhằm nâng cao khả năng khai thác tuyến đường.

Toàn tuyến gần 29 km của Tỉnh lộ 4B nối Quốc lộ 27 và Quốc lộ 28 sẽ được tỉnh Lâm Đồng nâng cấp, mở rộng

Dự án được triển khai trên địa bàn các xã Quảng Phú, Quảng Hòa và Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng. Tổng mức đầu tư khoảng 540 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 54,74 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 - 2030.

Tỉnh lộ 4B có chiều dài hơn 26 km, kết nối Quốc lộ 28 tại xã Quảng Phú và xã Quảng Hòa, thuộc khu vực phía Tây Lâm Đồng. Từ Quảng Hòa, chỉ cần di chuyển khoảng 3 km là ra đến Quốc lộ 27, đoạn qua xã Đam Rông 3.

Tỉnh lộ 4B đi qua trung tâm xã Quảng Hòa, tỉnh Lâm Đồng nhỏ hẹp, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, việc cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 4B sẽ góp phần kết nối 2 tuyến quốc lộ lớn qua địa bàn. Dự án nhằm từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và tăng khả năng lưu thông hàng hóa.

Tuyến đường được kỳ vọng tạo điều kiện khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và góp phần củng cố quốc phòng, an ninh trong khu vực.

Khi được nâng cấp đồng bộ, tuyến đường có thêm điều kiện đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, kết nối dân cư và phục vụ hoạt động sản xuất trên địa bàn.

Tỉnh lộ 4B được kỳ vọng sau khi nâng cấp sẽ đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, kết nối dân cư và phục vụ hoạt động sản xuất trên địa bàn