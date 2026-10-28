Lâm Đồng: Dấu ấn đổi thay ở làng K'ho La Dạ nhờ người có uy tín tận tâm

Ông B’rong Tẻm góp phần nâng cao niềm tin của người dân đối với chính quyền, khuyến khích bà con chủ động đổi mới sản xuất. (Ảnh: Vietnam+)

Đối với vùng đồng bào dân tộc K’ho ở xã La Dạ (Lâm Đồng), B’rong Tẻm ở thôn La Ngà là người được bà con tin yêu, kính trọng bởi sự gần gũi, tinh thần trách nhiệm và cách làm việc nói đi đôi với làm.

Từ vai trò người có uy tín trong cộng đồng, B’rong Tẻm đã cùng bà con K’ho mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất, từng bước nâng cao đời sống và thay đổi diện mạo quê hương.

Tiên phong với những cách làm mới

Ở thôn La Ngà, xã La Dạ, nhắc đến ông B’rong Tẻm (sinh năm 1973), bà con K’ho thường nói về một người luôn gần gũi, tận tình và sẵn sàng đồng hành cùng mọi người trong cuộc sống cũng như lao động sản xuất.

Gần 5 năm qua, ông trở thành một trong những người thường xuyên có mặt cùng bà con, từ tuyên truyền, vận động chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, giảm nghèo và phát triển sản xuất.

Quá trình công tác đã giúp ông B’rong Tẻm tích lũy kinh nghiệm, hiểu rõ đời sống và những khó khăn của người dân. Thôn La Ngà sau sáp nhập có gần 600 hộ, khoảng 3.000 nhân khẩu, trong đó khoảng 90% là đồng bào K’ho.

Người dân chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp. Đời sống của người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, trong khi một số phương thức canh tác truyền thống chưa mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trước thực tế đó, B’rong Tẻm kiên trì vận động bà con đổi mới cách làm, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện đất đai, nguồn nước và khả năng đầu tư của từng gia đình. Trước đây, lúa nước và cây điều là những cây trồng chủ lực, nhưng những năm gần đây, cơ cấu cây trồng đã có nhiều thay đổi.

Từ sự tin tưởng của cộng đồng, ông B’rong Tẻm tiếp tục là người kết nối, cùng bà con trong làng giữ gìn tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng cuộc sống mới. Chị B’rong Thị Sâm (thôn La Ngà, xã La Dạ) chia sẻ: “Nhờ sự động viên hướng dẫn của ông B’rong Tẻm mà mấy năm nay kinh tế gia đình tôi ổn định. Những cách làm mới giúp tiết kiệm lao động và mang lại hiệu quả cao hơn. Những cây trồng như cao su, lúa đều đạt năng suất, mỗi năm trừ hết chi phí cũng có thêm vài chục triệu đồng.”

Theo bà con tại thôn La Ngà cho biết: Ông B’rong Tẻm là một trong những người tích cực vận động bà con mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, đưa càphê, sầu riêng và các loại cây có giá trị kinh tế vào sản xuất. Không chỉ tuyên truyền bằng lời nói, B’rong Tẻm còn tận tình hướng dẫn kỹ thuật sản xuất để mang lại hiệu quả cao nhất cho bà con. Cùng với đó, người dân từng bước áp dụng kỹ thuật mới, chú trọng đầu tư chăm sóc, nâng cao năng suất và hiệu quả trên cùng diện tích đất.

Người dân tại xã La Dạ chuyển đổi mô hình trồng càphê cho hiệu quả kinh tế cao. (Ảnh: Vietnam+)

Còn anh K' Văn Sùng (thôn La Ngà, xã La Dạ) cho biết: Khoảng mấy năm trước, nhận thấy diện tích trồng bắp trên vùng đất khu vực này mang lại hiệu quả chưa cao, ông B’rong Tẻm đã hướng dẫn tôi chuyển một phần diện tích sang trồng tre lấy măng.

Trong quá trình chăm sóc, ông B’rong Tẻm hướng dẫn bảo đảm nguồn nước tưới, vun gốc giữ ẩm, bón phân hợp lý và phát dọn cành dư để cây sinh trưởng tốt. Nhờ đó, vườn tre phát triển ổn định, cho măng thu hoạch, tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Tôi cũng thực hiện trồng loại giống tre mới cho thu hoạch măng trái vụ, nên giá bán cũng được cao hơn.

Từ thay đổi cách nghĩ đến đổi thay sinh kế

Khi các chủ trương hỗ trợ phát triển sản xuất được triển khai, đặc biệt là những chính sách theo Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy, bà con từng bước được hỗ trợ giống, vật tư và tiếp cận phương thức sản xuất mới. “Bà con tích cực tham gia lao động sản xuất, áp dụng kỹ thuật nên năng suất ngày càng cao. Từ đó cuộc sống cũng từng bước thay đổi”, ông B’rong Tẻm nói.

Sự chuyển dịch ấy thể hiện khá rõ qua cơ cấu cây trồng hiện nay của thôn La Ngà. Toàn thôn có khoảng 70ha điều, 135ha cao su, 93ha càphê, 153ha keo lá tràm, 120ha sầu riêng. Bên cạnh trồng trọt, người dân cũng chú trọng chăn nuôi, với tổng đàn gia súc, gia cầm gần 6.000 con. Cơ cấu sản xuất ngày càng đa dạng giúp người dân có thêm lựa chọn trong phát triển kinh tế, giảm dần sự phụ thuộc vào một vài loại cây trồng truyền thống.

Thôn hiện còn 82 hộ nghèo và 99 hộ cận nghèo. Vì vậy, với ông B’rong Tẻm, câu chuyện giảm nghèo vẫn cần được tiếp tục bằng những cách làm phù hợp với từng hộ gia đình.

Theo Ủy ban Nhân dân xã La Dạ, đến thời điểm cuối năm 2025, tỷ lệ giảm nghèo của xã đạt 0,77%, vượt chỉ tiêu 0,73% do Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Thời gian qua, bà con nhân dân trong xã ngày càng chủ động hơn trong việc tự tìm kiếm việc làm, tự tìm tòi, học hỏi để trồng những cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; không còn tình trạng thiếu đói.

Ông Hà Minh Dũng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã La Dạ nhận xét, ông B’rong Tẻm là người được bà con K’ho ở thôn La Ngà và xã La Dạ tin tưởng. Vừa là người có uy tín trong cộng đồng, vừa là Ủy viên Mặt trận xã, ông B’rong Tẻm luôn đi đầu trong thực hiện các chủ trương, tích cực vận động người dân cùng hưởng ứng. Với ông B’rong Tẻm, muốn vận động bà con thì không thể chỉ nói, mà trước hết phải làm, phải tìm hiểu những cách làm hiệu quả rồi chia sẻ lại cho mọi người.

Theo ông Hà Minh Dũng, bà con trong xã La Dạ sau khi được ông B’rong Tẻm tuyên truyền về chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện kinh tế và thổ nhưỡng, nhiều gia đình mạnh dạn chuyển đất rẫy trồng cây kém hiệu quả sang trồng càphê, vừng (mè)… mang lại hiệu quả cao hơn. Cùng với đó, người dân mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới tiêu để tối ưu canh tác, giảm được sức lao động. Nhờ có nước tưới ổn định, các loại cây trồng như: Càphê, chuối, vừng… mang lại thu nhập ổn định cho bà con.

Ông B’rong Tẻm góp sức đi đầu trong những cách làm mới, chia sẻ kinh nghiệm và vận động bà con cùng làm, cùng vươn lên thoát nghèo. (Ảnh: Vietnam+)

Ông B’rong Tẻm chia sẻ, mình đi nhiều, học hỏi được nhiều cái mới, thấy cách nào hiệu quả thì muốn chia sẻ với bà con để vận động họ cùng làm. Trong thời đại chuyển đổi số, người dân ngày càng có điều kiện sử dụng điện thoại và các phương tiện hiện đại để tự cập nhật thông tin, kiến thức về sản xuất. Điều này giúp bà con tiếp cận nhanh hơn với những cách làm mới, nhưng cũng đòi hỏi người làm công tác vận động ở cơ sở phải không ngừng học hỏi, cập nhật kiến thức.

Bằng những việc làm thiết thực, ông B’rong Tẻm đang góp phần nâng cao niềm tin của người dân đối với chính quyền, khuyến khích bà con chủ động đổi mới và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước cải thiện thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Người dân thôn La Ngà hôm nay đã có những mùa càphê, sầu riêng, cao su, keo lá tràm được đầu tư bài bản hơn. Sinh kế từng bước được cải thiện, con đường thoát nghèo cũng rộng mở hơn. Trên hành trình ấy, ông B’rong Tẻm vẫn lặng lẽ góp sức đi đầu trong những cách làm mới, chia sẻ kinh nghiệm và vận động bà con cùng làm, cùng vươn lên thoát nghèo./.