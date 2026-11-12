Lâm Đồng đạt nhiều kết quả trong gắn kết, hỗ trợ đồng bào dân tộc, tôn giáo

Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 7; đại biểu cơ quan Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu cùng đại biểu chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc và các tập thể, cá nhân tiêu biểu đã tham dự.

Giai đoạn 2019 - 2025, mô hình đã được Quân khu 7 và các cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện hiệu quả. Nổi bật, lực lượng vũ trang (LLVT) đã phối hợp xây tặng 1.000 nhà tình nghĩa, tình thương; sửa chữa hàng trăm căn nhà, làm đường, xây dựng hạ tầng, trường học cho đồng bào với kinh phí hàng trăm tỷ đồng.

Hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, Quân khu xây dựng, sửa chữa 214 căn nhà với tổng kinh phí trên 6 tỷ đồng; xây dựng 5 nhà sinh hoạt cộng đồng và gần 200 công trình sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao trong vùng đồng bào dân tộc và các cơ sở thờ tự.

Đại diện Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng (thứ 5 từ phải qua) nhận Bằng khen của Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7

Trong công tác chăm lo, hỗ trợ đồng bào dân tộc, tôn giáo, cấp ủy, cơ quan quân sự địa phương đã tổ chức hơn 900 đợt thăm hỏi, tặng quà cho trên 1.700 lượt đối tượng chính sách; tổ chức 73 đoàn thăm khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 12.000 người có hoàn cảnh khó khăn.

LLVT Quân khu cũng huy động hơn 33.000 người, 226 phương tiện và gần 54.000 ngày công giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh...

Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu trò chuyện cùng ông Điểu Cường, người uy tín trong vùng đồng bào DTTS M'nông ở xã Quảng Trực

Từ công tác phối hợp, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả như: Các tôn giáo kêu gọi tín đồ, giáo dân tham gia công tác dân vận; chức sắc trong các tôn giáo tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên, tặng quà các đơn vị Quân đội và tham gia cùng các đơn vị Quân đội làm công tác dân vận trên địa bàn; cấp ủy, cơ quan quân sự địa phương thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách là đồng bào dân tộc, tôn giáo với hơn 900 đợt, trên 1.700 lượt người; tổ chức 73 đoàn thăm khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 12.000 người là đồng bào dân tộc, tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn…

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 trò chuyện cùng Mục sư Điểu Lé, Mục sư nhiệm chức quản nhiệm Hội thánh Tin lành Lâm Đồng

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu khẳng định: Giá trị lớn nhất của Mô hình không chỉ nằm ở số lượng công trình, phần việc hay nguồn lực đã huy động, mà ở niềm tin được xây dựng và tình cảm được vun đắp, là sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền địa phương, chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín và Nhân dân đối với LLVT. Đây chính là nền tảng để Mô hình tiếp tục được duy trì và phát triển trong giai đoạn tới.

Chính uỷ Quân khu 7 vui mừng gặp gỡ Sư cả Huỳnh Trung, Phó chủ tịch Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bà Ni tỉnh Lâm Đồng

Quân khu 7 đề nghị mỗi cấp ủy, chính quyền, mỗi cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thực sự gần dân, hiểu dân, tôn trọng và có trách nhiệm với Nhân dân; làm công tác dân vận phải xuất phát từ tình cảm, trách nhiệm và sự chân thành; giúp dân đúng lúc, đúng việc, đúng nhu cầu; nói đi đôi với làm, làm để dân tin, dân đồng thuận và cùng tham gia.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng, Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng nhiều tập thể, cá nhân thuộc tỉnh Lâm Đồng đã được nhận khen thưởng của Quân khu 7.