Lâm Đồng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% năm 2027

Sáng 15/10, Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Phiên họp thứ 16, khóa XI.

Ông Lưu Văn Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Phiên họp xem xét dự kiến các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2027 và các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp.

Mục tiêu tăng trưởng GRDP 11%

Theo dự kiến của UBND tỉnh, năm 2027, Lâm Đồng phấn đấu tăng trưởng GRDP 11%, GRDP bình quân đầu người đạt 139,6 triệu đồng, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt 140.000 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu dự kiến tăng 11,03%, tỷ lệ đô thị hóa đạt 47% và tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt 8%.

Quang cảnh Phiên họp thứ 16, khóa XI.

Ở lĩnh vực xã hội, tỉnh đặt mục tiêu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%, tuổi thọ trung bình đạt 73,9 tuổi, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,68%. Tỷ lệ che phủ rừng phấn đấu đạt 46%.

Để thực hiện các mục tiêu, tỉnh định hướng cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển nông nghiệp gắn với thị trường, ưu tiên công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng tái tạo, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

Công tác quản lý thu, chi ngân sách, bố trí vốn cho các công trình trọng điểm, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và thúc đẩy các dự án giao thông cũng được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm.

Tại phiên họp, các đại biểu yêu cầu đánh giá sát tình hình, xây dựng kịch bản tăng trưởng có cơ sở, bám sát mục tiêu Trung ương và tỉnh giao. Các sở, ngành cần làm rõ khả năng thực hiện từng chỉ tiêu, xác định giải pháp cụ thể theo lĩnh vực phụ trách, tránh dự báo chủ quan hoặc đề ra nhiệm vụ chung chung.

Các đại biểu tham gia phiên họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung yêu cầu xây dựng các kịch bản tăng trưởng ở mức tối thiểu và tối đa, cụ thể hóa chỉ tiêu thành nhiệm vụ theo từng quý, gắn với trách nhiệm của từng đơn vị. Kịch bản năm 2026 và dự kiến năm 2027 của từng ngành cần gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét.

Việc giao chỉ tiêu phải có cơ sở theo dõi, đánh giá kết quả và đáp ứng yêu cầu “6 rõ”.

Trong 9 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh đạt hơn 84.104 tỷ đồng, bằng 62,3% kế hoạch năm. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 26.002 tỷ đồng. Du lịch phục vụ 18,47 triệu lượt khách, tăng 19,17% so với cùng kỳ.

Rà soát các chính sách, bảo đảm tính khả thi

Cũng tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh xem xét nhiều dự thảo nghị quyết liên quan đến quản lý nhà nước và đời sống người dân.

Trong lĩnh vực môi trường và chăn nuôi, các nội dung gồm cơ chế, chính sách quản lý chất thải, bảo vệ môi trường, quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp trao đổi một số nội dung tại phiên họp.

Về đất đai và đầu tư, phiên họp xem xét bổ sung danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất năm 2026 và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất. Các nội dung khác liên quan đến phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách và hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân tại Khu điều trị phong Di Linh.

Phiên họp cũng xem xét các chính sách về phát triển thanh niên, hỗ trợ hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ dự án công nghệ số; cùng các nội dung về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chí thành lập và số lượng đội dân phòng trên địa bàn tỉnh.

Kết luận phiên họp, ông Lưu Văn Trung yêu cầu các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh và cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, rà soát từng dự thảo nghị quyết, bảo đảm chặt chẽ về pháp lý, sát thực tiễn và đánh giá đầy đủ tác động trước khi trình cấp có thẩm quyền.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung phát biểu kết luận phiên họp.

Đối với các chính sách liên quan đến đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia và hỗ trợ người dân, tỉnh cần xác định rõ mục tiêu, đối tượng và nguồn lực thực hiện; ưu tiên những lĩnh vực cấp thiết, tránh dàn trải, thiếu nguồn lực hoặc phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu rà soát các nghị quyết do HĐND các địa phương ban hành trước sáp nhập, xác định những quy định không còn phù hợp để đề xuất bãi bỏ hoặc thay thế tại kỳ họp cuối năm 2026.

Với các nghị quyết cần thay thế, cơ quan liên quan phải làm rõ phạm vi điều chỉnh, bảo đảm tính thống nhất, không tạo khoảng trống pháp lý; đồng thời thống nhất danh mục, lộ trình xử lý và phân công rõ trách nhiệm.

Các cơ quan khẩn trương tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hồ sơ. Những chính sách đủ điều kiện sẽ được xem xét tại kỳ họp sớm nhất.