Lâm Đồng đặt mục tiêu nâng chuẩn phổ cập giáo dục đến năm 2030

Lâm Đồng đẩy mạnh phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập. (Ảnh tư liệu)

Trong những năm qua, công tác giáo dục và xây dựng xã hội học tập tại Lâm Đồng đã đạt được những dấu ấn tích cực. Đến nay, 124/124 đơn vị đạt chuẩn phổ cập mầm non 5 tuổi; giáo dục tiểu học đạt chuẩn mức độ 3; giáo dục trung học cơ sở đạt chuẩn mức độ 2; xóa mù chữ đạt chuẩn mức độ 2, với tỷ lệ người trong độ tuổi từ 15 - 60 biết chữ đạt mức cao (trên 97% đến gần 99% tùy theo chuẩn mức độ); hơn 70% các mô hình "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", và "Đơn vị học tập" đã được triển khai hiệu quả rộng khắp.

Định hướng đến năm 2030, tỉnh Lâm Đồng phấn đấu tạo chuyển biến cơ bản để mọi người dân có cơ hội tiếp cận hệ thống giáo dục mở, linh hoạt và hiện đại. Các chỉ tiêu cụ thể bao gồm: 100% các xã, phường, đặc khu đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 - 5 tuổi và tiểu học mức độ 3.

Trên 80% đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 3; đồng thời duy trì vững chắc chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; trên 70% người trong độ tuổi lao động được trang bị năng lực thông tin và kỹ năng sống; trên 70% dân số từ 15 tuổi trở lên được đào tạo trình độ chuyên môn kỹ thuật (trong đó trên 15% có trình độ đại học trở lên).

Học sinh Lâm Đồng trong một giờ học (Hình tư liệu)

Trên 90% các trường cao đẳng, trung cấp và trung tâm học tập cộng đồng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy; trên 80% các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên hoạt động trên môi trường số.

Phấn đấu đạt từ 60 - 90% các danh hiệu như "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập", "Đơn vị học tập" và "Công dân học tập".

Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND tỉnh xác định 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và nhân rộng các điển hình tiên tiến; rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ giáo dục vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và người lao động; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp.

Cùng với đó, tỉnh nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng gắn với phát triển kinh tế - xã hội địa phương; phát động phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cơ quan, doanh nghiệp; tăng cường hợp tác quốc tế và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, triển khai giáo dục.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo làm cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường, đặc khu triển khai kế hoạch, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, mở rộng cơ hội học tập và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.