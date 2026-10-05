Lâm Đồng đặt mục tiêu nâng cấp cửa khẩu Đắk Peur vào năm 2030

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Trạm cửa khẩu Đắk Peur

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Kế hoạch nâng cấp cửa khẩu chính Đắk Peur thành cửa khẩu quốc tế trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.

Theo kế hoạch, Lâm Đồng đặt mục tiêu hoàn thiện các điều kiện cần thiết để nâng cấp cửa khẩu Đắk Peur thành cửa khẩu quốc tế trong năm 2030. Khu vực cửa khẩu sẽ được đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thông quan, xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa và giao thương quốc tế. Qua đó, cửa khẩu từng bước trở thành động lực phát triển kinh tế khu vực biên giới phía Tây của tỉnh.

Trong giai đoạn 2026 - 2027, tỉnh tập trung rà soát, điều chỉnh các quy hoạch liên quan; hoàn thiện hồ sơ pháp lý, quy hoạch chi tiết và cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng. Các tuyến giao thông kết nối từ Quốc lộ 14 đến cửa khẩu Đắk Peur cũng được đầu tư nâng cấp. Tỉnh đồng thời xây dựng Đề án nâng cấp cửa khẩu để trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Giai đoạn 2027 - 2028, tỉnh dự kiến xây dựng nhà kiểm soát liên hợp, quốc môn; đầu tư hệ thống điện, nước, viễn thông, camera giám sát và hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh, hải quan điện tử. Khu logistics, kho bãi, bãi kiểm hóa và khu thương mại - dịch vụ cửa khẩu cũng từng bước được hình thành.

Theo kế hoạch, khu logistics, kho bãi, bãi kiểm hóa dự kiến triển khai trong giai đoạn 2027 - 2029. Hệ thống camera giám sát thông minh được triển khai trong giai đoạn 2027 - 2028. Hệ thống cửa khẩu số và hải quan điện tử dự kiến vận hành trong giai đoạn 2028 - 2029.

Lâm Đồng định hướng phát triển cửa khẩu Đắk Peur gắn với logistics và thương mại biên giới; khuyến khích đầu tư kho bãi, trung tâm thương mại, dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu và kết nối doanh nghiệp hai bên biên giới.

Tỉnh cũng tăng cường trao đổi với Mondulkiri về kết nối hạ tầng, quản lý cửa khẩu, xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu và phối hợp giữa các lực lượng chức năng 2 bên.

Lâm Đồng là tỉnh biên giới, có 2 cửa khẩu với tỉnh Mondulkiri (Campuchia), gồm cửa khẩu quốc tế Bu Prăng, xã Quảng Trực và cửa khẩu Đắk Peur, xã Thuận Hạnh. Tại Hội nghị lần thứ 13 diễn ra cuối tháng 9/2026, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã thông qua chủ trương nâng cấp cửa khẩu chính Đắk Peur thành cửa khẩu quốc tế, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030.