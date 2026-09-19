Lâm Đồng đặt mục tiêu chuẩn hóa toàn bộ vùng trồng dược liệu

Du khách tham quan vườn atiso tại khu vực Đà Lạt

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì rà soát Danh mục dược liệu có giá trị y tế và kinh tế cao; đồng thời phối hợp thống kê các cơ sở nuôi trồng, khai thác để chuẩn bị lộ trình đáp ứng tiêu chuẩn Thực hành tốt nuôi trồng và thu hái dược liệu (GACP) trước ngày 1/1/2030. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm rà soát quỹ đất, quy hoạch các vùng nguyên liệu tập trung, triển khai giải pháp bảo tồn nguồn gen dược liệu quý gắn với bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ ưu tiên nghiên cứu chọn tạo giống, xây dựng quy trình chế biến và đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm đặc trưng. Sở Công Thương và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh được giao đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án công nghệ cao vào chế biến sâu, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường và nghiên cứu mô hình du lịch trải nghiệm vùng trồng cây thuốc.

Một cơ sở sơ chế dược liệu tại khu vực Đà Lạt

Chính quyền cấp xã, phường được yêu cầu vận động người dân phát triển dược liệu theo chuỗi liên kết giá trị, tuyệt đối không khai thác tận diệt nguồn dược liệu tự nhiên. Các sở, ngành liên quan sẽ tham mưu bố trí nguồn lực tài chính để ưu tiên cho những dự án có tính lan tỏa, tạo sức cạnh tranh bền vững cho dược liệu Lâm Đồng.