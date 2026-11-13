Lâm Đồng đạt hơn 93% kế hoạch khám sức khỏe miễn phí

Theo báo cáo tổng hợp từ 124 xã, phường, đặc khu, đến nay, Lâm Đồng đã khám sức khỏe cho 2.858.370 người, tương đương 81,9% dân số toàn tỉnh và đạt 93,6% tổng số người thuộc diện phải khám.

Đáng chú ý, sau 42 ngày triển khai "Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân", toàn tỉnh đã khám được khoảng 985.000 người, trung bình mỗi ngày có khoảng 24.000 người được khám.

Sau 42 ngày triển khai chiến dịch, Lâm Đồng đã khám cho gần 1 triệu người, nâng tổng số người được khám toàn tỉnh lên hơn 2,85 triệu.

Để đẩy nhanh tiến độ, ngành y tế đã hướng dẫn chuyên môn, chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế và cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường nhân lực, hỗ trợ các địa phương tổ chức khám.

Nhiều cơ sở huy động tối đa nguồn lực, bố trí lịch khám ngoài giờ hành chính, ngày thứ Bảy và Chủ nhật nhằm tạo thuận lợi cho người dân.

Kết quả triển khai tại các nhóm đối tượng cũng đạt tỷ lệ cao. Ngành Giáo dục và Đào tạo ghi nhận tỷ lệ kiểm tra sức khỏe trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non đạt 99,9%, học sinh tại các cơ sở giáo dục phổ thông đạt 100%.

Đối với người lao động, đã có 244.187/256.060 người được khám, đạt 95,4%. Trong đó, nhóm cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan nhà nước đạt 98,5%; người lao động tại doanh nghiệp và đơn vị tư nhân đạt 93,8%.

Tại các địa phương, hệ thống chính trị đã phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tham gia, thành lập các tổ công tác, bố trí địa điểm và lịch khám phù hợp.

Tuy nhiên, tiến độ ở một số nơi vẫn gặp khó khăn do người dân đi học tập, làm ăn xa; lao động thời vụ vắng mặt trong mùa thu hoạch cà phê hoặc lao động từ địa phương khác đến làm việc.

Chiến dịch khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí tại Lâm Đồng đã đạt 93,6% số người thuộc diện phải khám, địa phương phấn đấu hoàn thành trong tháng 11.

Một số khu dân cư, tiểu khu nằm xa trung tâm, địa hình biệt lập, giao thông đi lại khó khăn, thiếu kết nối Internet cũng gây trở ngại cho việc tổ chức các đoàn khám.

Để khắc phục, những địa phương có tỷ lệ thực hiện thấp dự kiến tăng cường tổ chức khám vào ban đêm, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân sắp xếp thời gian tham gia.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, địa phương và lực lượng y tế trong triển khai chiến dịch, nhất là việc tổ chức khám ngoài giờ, ngày nghỉ để phục vụ người dân.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát chính xác số dân và các nhóm đối tượng thuộc diện phải khám, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trong tháng 11/2026.

Sở Y tế được giao chịu trách nhiệm về chuyên môn, chất lượng khám; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm quy trình thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, đồng thời thường xuyên cập nhật kết quả và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.