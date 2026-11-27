Trẻ em được vui chơi, sinh hoạt ngoài trời với các trò chơi do cô giáo mầm non hướng dẫn.

Kế hoạch được xây dựng nhằm bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và đặc điểm dân cư địa phương, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tương lai. Tỉnh xác định 20 chỉ tiêu cụ thể chia thành 5 nhóm lĩnh vực trọng tâm:

Về Y tế và dinh dưỡng, phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ tử vong trẻ dưới 1 tuổi xuống dưới 10‰ (còn dưới 8‰ vào năm 2035); tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi giảm xuống dưới 14% vào năm 2030 và dưới 12% vào năm 2035. Toàn tỉnh Lâm Đông duy trì tỷ lệ tiêm chủng mở rộng trên 95%, bảo đảm 100% trẻ em được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần.

Về giáo dục và kỹ năng, đến năm 2030, tỷ lệ huy động trẻ đi học mẫu giáo đạt 97%; 90% học sinh được trang bị kỹ năng sống và 85% có kỹ năng số, tiến tới cùng đạt 95% vào năm 2035. Đồng thời, 100% cơ sở giáo dục triển khai tư vấn sức khỏe học đường, sức khỏe sinh sản và chăm sóc sức khỏe tâm thần cho học sinh.

Về bảo vệ trẻ em, đến năm 2030, giảm ít nhất 5%/năm tỷ lệ trẻ em bị bóc lột, xâm hại tình dục; kéo giảm tỷ lệ lao động trẻ em (từ 5 - 17 tuổi) xuống dưới 1,1%; bảo đảm 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ, can thiệp và tiếp cận dịch vụ phù hợp.

Về vui chơi và quyền tham gia, phấn đấu 85% xã, phường, đặc khu có điểm sinh hoạt, vui chơi, giải trí dành cho trẻ em vào năm 2030 và nâng lên 90% vào năm 2035. Ngay trong năm 2027, 100% đơn vị cấp xã bố trí nhân sự làm công tác trẻ em và vận hành kênh tiếp nhận, kết nối thông tin khẩn cấp với Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111. Đến năm 2030, 85% cha mẹ, người chăm sóc trẻ được trang bị kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con theo vòng đời (đạt 95% vào năm 2035).

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện nghiêm tinh thần “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”. Các mục tiêu phát triển trẻ em được lồng ghép trực tiếp vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách hằng năm và đầu tư công trung hạn.

Cùng với đó, địa phương cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) có trách nhiệm để chuẩn hóa, liên thông dữ liệu quản lý trẻ em với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tăng cường giải pháp bảo vệ trẻ em trước rủi ro trên không gian mạng, phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích và ứng phó thiên tai, dịch bệnh.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Y tế làm cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu, theo dõi và tổng hợp kết quả thực hiện trên toàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND các xã, phường, đặc khu nhằm bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho trẻ em.