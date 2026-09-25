Lâm Đồng đạt 2 giải thưởng tại Triển lãm Mỹ thuật Đông Nam bộ lần thứ 30

Bà Nguyễn Thị Huyền Diệu, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Lâm Đồng (thứ 2 từ trái) nhận cờ lưu niệm

Tham dự triển lãm 90 tác phẩm của 73 tác giả đến từ 3 tỉnh, thành phố: Đồng Nai, Tây Ninh và Lâm Đồng. Trong đó, Lâm Đồng có 32 tác phẩm của 27 tác giả được lựa chọn trưng bày.

Các tác phẩm được thể hiện trên nhiều chất liệu như sơn dầu, sơn mài, màu nước, gỗ, phù điêu, sắt, gò nhôm và chất liệu tổng hợp. Nội dung tập trung phản ánh thiên nhiên, con người, đời sống, bản sắc văn hóa và những thành tựu kinh tế - xã hội của vùng Đông Nam Bộ. Qua nhiều phong cách và ngôn ngữ tạo hình, các nghệ sĩ mang đến những góc nhìn đa dạng về một khu vực năng động, sáng tạo, phát triển.

Các tác giả xuất sắc đạt giải thưởng chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu

Trong các giải thưởng Ban tổ chức đã trao cho các tác phẩm có chất lượng nổi bật về nội dung và nghệ thuật, đoàn Lâm Đồng giành 2 giải. Cụ thể, tác phẩm Mùa lên rẫy, tranh sơn dầu của tác giả Nguyễn Văn Hoàn, đoạt giải Khuyến khích; tác phẩm tranh in đá Di Linh của tác giả Nguyễn Trần Uyển Nhi được trao giải trẻ giành cho nghệ sĩ tạo hình triển vọng dưới 35 tuổi.

Tác phẩm Mùa lên rẫy (tranh sơn dầu - Nguyễn Văn Hoàn) đạt giải Khuyến khích triển lãm

Họa sĩ Nguyễn Văn Hoàn cùng lãnh đạo Hội VHNT Lâm Đồng trong không gian triển lãm tác phẩm đạt giải

Bên cạnh đó, 4 tác giả của Lâm Đồng gồm Nguyễn Trần Uyển Nhi, Võ Đức Long, Lê Phương Uyên và Cao Văn Vinh có tác phẩm được Hội Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu tham dự giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Tác giả Nguyễn Trần Uyển Nhi (thứ 2 từ trái) nhận giải Nghệ sĩ tạo hình triển vọng

Triển lãm diễn ra trong 5 ngày tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh, phường Long An. Đây là hoạt động được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, tạo điều kiện để các họa sĩ, nhà điêu khắc và nghệ sĩ tạo hình trong khu vực giới thiệu thành quả sáng tác, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao chất lượng nghệ thuật.

Các tác giả có tác phẩm được giới thiệu tham dự Giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam

Thông qua triển lãm, các giá trị nghệ thuật tạo hình được giới thiệu rộng rãi đến công chúng, góp phần quảng bá hình ảnh, con người và bản sắc văn hóa Đông Nam Bộ. Đồng thời, khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo những tác phẩm có giá trị, phục vụ đời sống tinh thần và góp phần thúc đẩy thị trường mỹ thuật, phát triển công nghiệp văn hóa.