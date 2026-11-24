Thông tin trên được Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng nêu trong báo cáo tình hình, kết quả công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026 và triển khai nhiệm vụ năm 2027.

Theo báo cáo, số hộ nghèo này chiếm 8,75% tổng số hộ dân tộc thiểu số (DTTS), cao gấp khoảng 2,7 lần mức bình quân chung của tỉnh (3,19%).

Trước thực trạng trên, Lâm Đồng triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026–2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030 (gọi tắt là Chương trình MTQG), tập trung giải quyết khó khăn về đất đai, điều kiện sản xuất và khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

Đồng bào DTTS ở Lâm Đồng mưu sinh bằng nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Ảnh: Xuân Ngọc

Theo báo cáo, năm 2026, Chương trình MTQG được bố trí hơn 827,8 tỷ đồng, gồm hơn 614,2 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và hơn 213,5 tỷ đồng vốn sự nghiệp. Đến nay, tỉnh đã giải ngân gần 92 tỷ đồng, đạt 11,11% kế hoạch. Đối với nguồn vốn chuyển tiếp từ giai đoạn 2021-2025, lũy kế giải ngân đạt hơn 190,4 tỷ đồng, tương đương 53% kế hoạch.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, tỉnh chú trọng rà soát nhu cầu của từng địa bàn, hộ gia đình, nhất là những hộ nghèo, thiếu đất sản xuất và vốn phát triển kinh tế. Chính sách hỗ trợ đất đai được định hướng gắn với hỗ trợ vốn, chuyển giao kỹ thuật, kiến thức sản xuất và kết nối tiêu thụ sản phẩm, giúp người dân từng bước ổn định sinh kế.

Đáng chú ý, Lâm Đồng đã ban hành Nghị quyết số 42/2026/NQ-HĐND ngày 27/7/2026 về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào DTTS giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn, đầu tư sản xuất, kinh doanh và nâng cao thu nhập.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, quá trình triển khai Chương trình MTQG vẫn còn một số khó khăn. Cụ thể, tiến độ giải ngân một số nguồn vốn còn chậm; năng lực tổ chức thực hiện ở cấp cơ sở chưa đồng đều; việc phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến đất đai, cơ sở nhà đất và công trình có thời điểm chưa kịp thời.

Để khắc phục, Lâm Đồng xác định tiếp tục rà soát nhu cầu đất đai, điều kiện sản xuất và đời sống của đồng bào; tăng cường kiểm tra, giám sát các dự án, chính sách, đồng thời tháo gỡ vướng mắc trong phân bổ và giải ngân vốn. Tỉnh cũng chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả triển khai.

Năm 2027, tỉnh tiếp tục ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ phát triển sản xuất và thực hiện các chính sách dân tộc phù hợp với điều kiện từng địa bàn. Mục tiêu là giúp đồng bào có thêm điều kiện tiếp cận đất sản xuất, nguồn vốn, kiến thức và kỹ thuật để chủ động phát triển kinh tế.

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo Lâm Đồng, thông qua việc lồng ghép nguồn lực từ Chương trình MTQG với các chính sách đặc thù, tỉnh hướng đến giải quyết những khó khăn căn cơ ở vùng đồng bào DTTS, tạo sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập và thúc đẩy giảm nghèo bền vững.