Lâm Đồng đánh giá tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng 3 cụm công nghiệp

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đối với 3 cụm công nghiệp trên địa bàn gồm: Cụm công nghiệp Tân Phúc 2, xã Tân Minh; Cụm công nghiệp Nam Hà 3, xã Trà Tân; Cụm công nghiệp Hầm Sỏi - Võ Xu, xã Tân Minh.

Đối với Cụm công nghiệp Tân Phúc 2, xã Tân Minh, có diện tích hơn 12 ha, với tổng vốn đầu tư 96 tỷ đồng. Đơn vị đăng ký làm chủ đầu tư là Công ty TNHH Bất động sản Đại Phong (Lâm Đồng).

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Võ Thanh Cường bổ sung ý kiến liên quan đến thẩm định năng lực chủ đầu tư

Qua thẩm định, về đất đai, các quy hoạch liên quan của cụm công nghiệp cơ bản không vướng mắc, đáp ứng đủ điều kiện đề xuất Hội đồng đánh giá lựa chọn nhà đầu tư.

Cụm công nghiệp Nam Hà 3, xã Trà Tân có quy mô 20,1 ha, tổng vốn đầu tư hơn 140 tỷ đồng. Trong đó, vốn của chủ đầu tư chiếm 30%, còn laị là nguồn huy động. Đơn vị đăng ký làm chủ đầu tư là Công ty TNHH Nam Hà - Đức Linh.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo kết quả thẩm định dự án liên quan đến lĩnh vực đất đai

Về hiện trạng đất đai, quy hoạch tỉnh, quy hoạch xã, chỉ tiêu sử dụng đất... không chồng lấn quy hoạch khác. Qua đánh giá, hồ sơ đề nghị của Cụm công nghiệp Nam Hà 3 cơ bản bảo đảm điều kiện thành lập, đề xuất Hội đồng đánh giá lựa chọn nhà đầu tư.

Đối với Cụm công nghiệp Hầm Sỏi - Võ Xu, xã Tân Minh, có quy mô 25,3 ha. Tổng vốn đầu tư của cụm công nghiệp 143 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ đầu tư 16,08%, số còn lại là vốn huy động.

Cuộc họp được kết nối trực tuyến với các xã, phường có các cụm công nghiệp

Đơn vị đăng ký làm chủ đầu tư là Công ty TNHH Công nghiệp Võ Xu (Lâm Đồng). Sau khi lấy ý kiến thẩm định các đơn vị liên quan, về hiện trạng đất đai, quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung xã, chỉ tiêu sử dụng đất... không chồng lấn quy hoạch khác.

Qua đánh giá, hồ sơ điều chỉnh, lựa chọn nhà đầu tư cụm công nghiệp cơ bản bảo đảm điều kiện theo quy định. Cụm công nghiệp bảo đảm điều kiện đề xuất Hội đồng đánh giá lựa chọn nhà thầu.

Phó Giám đốc Sở Công thương Cao Thị Thanh báo cáo về các tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp

Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung bộ tiêu chí đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các sở, ngành liên quan tập trung hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ xử lý từng cụm công nghiệp.

Đối với Cụm công nghiệp Tân Phúc 2, các đơn vị, địa phương sớm hoàn tất các thủ tục để trình xem xét. Đối với Cụm công nghiệp Hầm Sỏi - Võ Xu phải rà soát kỹ hiện trạng, nguồn gốc và tình hình quản lý, sử dụng đất trước khi đề xuất phương án.

Riêng Cụm công nghiệp Nam Hà 3, Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương làm rõ vướng mắc, cơ sở pháp lý liên quan đến việc cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trong khu vực dự án để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các đơn vị lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực đầu tư các cụm công nghiệp

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải lưu ý các địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo đầy đủ, kịp thời về hiện trạng cụm công nghiệp. Trên cơ sở này, các xã, phường liên quan gửi sở, ngành để có cơ sở đánh giá, tham mưu phương án xử lý phù hợp.

Các cơ quan chuyên môn hoàn thiện quy chế, làm rõ yêu cầu và kết quả cần đạt được trong quá trình lựa chọn chủ đầu tư, bảo đảm đúng định hướng, quy định pháp luật. Mục tiêu không chỉ là lựa chọn được nhà đầu tư đủ năng lực, mà còn phải nâng cao trách nhiệm triển khai, sử dụng hiệu quả đất đai. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải