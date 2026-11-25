Lâm Đồng đang đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu đất đai

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 2560/QĐ-SNNMT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê dịch vụ công nghệ thông tin phần mềm vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn.

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổng giá trị 4 gói thầu hơn 48,66 tỷ đồng, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách Nhà nước. Trong đó, gói thầu thuê dịch vụ công nghệ thông tin, phần mềm vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai có giá trị hơn 48,21 tỷ đồng.

Phạm vi thuê dịch vụ bao gồm phần mềm ứng dụng quản lý hệ thống thông tin đất đai, quản trị, vận hành và bảo trì hệ thống. Cùng với đó là hệ thống máy chủ, thiết bị lưu trữ và thiết bị bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Lâm Đồng dành gần 49 tỷ đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai

Một trong những nội dung được chú trọng là tích hợp dịch vụ chữ ký số với hệ thống thông tin đất đai. Các gói tin dữ liệu được ký số trước khi truyền lên cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Việc quản lý chứng thư số, cấu hình, vận hành và duy trì dịch vụ ký số được thực hiện trong suốt thời gian thuê. Gói thầu cũng bao gồm công tác đào tạo, tập huấn khai thác, sử dụng phần mềm.

Gói thầu chính được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, theo phương thức một giai đoạn, hai túi hồ sơ. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu là 40 ngày.

Lâm Đồng đang tăng tốc làm sạch dữ liệu đất đai, sớm đưa vận hành hệ thống dữ liệu toàn tỉnh

3 gói thầu còn lại phục vụ công tác tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu và giám sát chất lượng dịch vụ.

Trong đó, công tác giám sát tập trung vào quá trình triển khai, kiểm thử, vận hành thử và cung cấp dịch vụ công nghệ số, bảo đảm chất lượng các hạng mục công việc.