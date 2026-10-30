Lâm Đồng: Dâng hương kỷ niệm 66 năm Ngày khai thông đường hành lang chiến lược bắc-nam

Phường Đông Gia Nghĩa (Lâm Đồng) tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh, địa điểm bắt liên lạc, khai thông Đường Hồ Chí Minh thuộc tổ dân phố Cây Xoài. (Ảnh: NGUYỄN SEN)

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh trong quá trình mở đường, khai thông tuyến hành lang chiến lược bắc-nam, góp phần bảo đảm sự chi viện từ miền bắc cho chiến trường miền nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Đây cũng là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân tưởng nhớ, tri ân những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước; qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và nâng cao trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử cách mạng.

Các đại biểu thành kính dâng hương, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh trong quá trình mở đường, khai thông tuyến hành lang chiến lược bắc-nam. (Ảnh: NGUYỄN SEN)

Tại bon Cây Xoài, ngày 30/10/1960, Đoàn B90 đã bắt liên lạc được với Đoàn C200 của miền Đông Nam Bộ, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc kết nối tuyến hành lang chiến lược từ Nam Tây Nguyên đến Đông Nam Bộ. Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong việc hình thành tuyến chi viện chiến lược, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Với những giá trị lịch sử tiêu biểu, địa điểm bắt liên lạc khai thông Đường Hồ Chí Minh thuộc tổ dân phố Cây Xoài đã được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2383/QĐ-TTg ngày 9/12/2013, xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh.

Dự án Khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm bắt liên lạc, khai thông Đường Hồ Chí Minh (đoạn Nam Tây Nguyên đến Đông Nam Bộ) đang triển khai giai đoạn 2, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. (Ảnh: NGUYỄN SEN)

Nhằm tri ân các lực lượng tham gia mở đường, bảo tồn và phát huy giá trị di tích, đồng thời phục vụ giáo dục truyền thống cách mạng và phát triển du lịch văn hóa tại địa phương, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai xây dựng, tôn tạo di tích với tổng mức đầu tư hơn 62 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác, trong đó Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 42 tỷ đồng. Giai đoạn 1 của dự án đã được khởi công vào ngày 20/7/2023.

Hiện nay, Dự án Khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm bắt liên lạc, khai thông Đường Hồ Chí Minh (đoạn Nam Tây Nguyên đến Đông Nam Bộ) đang triển khai giai đoạn 2, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.