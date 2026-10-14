Lâm Đồng đăng cai cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2026

Thi thổi kèn saranai. (Ảnh: minh họa)

Theo kế hoạch, cuộc thi sẽ tổ chức từ ngày 24 - 31/10/2026. Dự kiến khai mạc vào 20 giờ ngày 24/10 và truyền hình trực tiếp trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng.

Đối tượng tham gia cuộc thi là nhạc công, nhóm nhạc, dàn nhạc dân tộc chuyên nghiệp thuộc các đơn vị nghệ thuật trong và ngoài công lập, các đơn vị nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang; giảng viên, học viên, sinh viên, nhóm nhạc, dàn nhạc dân tộc thuộc các cơ sở đào tạo nghệ thuật trong và ngoài công lập.

Cuộc thi do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với địa phương tổ chức, nhằm tạo sân chơi chuyên môn cho các nghệ sĩ, đơn vị nghệ thuật và cơ sở đào tạo nghệ thuật trên cả nước.

Đây cũng là dịp để các nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ dân tộc giao lưu, học hỏi, nâng cao chất lượng chuyên môn, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị âm nhạc truyền thống và phát hiện, bồi dưỡng những tài năng biểu diễn mới.

Cuộc thi là dịp để các nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ dân tộc giao lưu, học hỏi, nâng cao chất lượng chuyên môn. (Ảnh: minh họa)

Hoạt động này nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh, vùng đất và con người của tỉnh Lâm Đồng; giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đóng góp của tỉnh đối với sự phát triển của đất nước và khu vực. Từ đó khẳng định vị thế quan trọng của tỉnh Lâm Đồng trong cực tăng trưởng vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Cuộc thi tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thưởng thức những sắc thái đa dạng của âm nhạc dân gian các vùng miền, giao lưu với nghệ sĩ trong cả nước, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của Nhân dân.

Theo kế hoạch, cuộc thi được tổ chức thành 2 đợt ở 2 tỉnh. Trong đó, đợt 1 dự kiến diễn ra từ ngày 24 - 31/10 tại Lâm Đồng; đợt 2 từ ngày 6 - 14/11 tại Thái Nguyên.