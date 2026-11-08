Lâm Đồng: Đảm bảo cung cấp điện cho Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông

Đây là hạng mục quan trọng nhằm hoàn thiện hạ tầng truyền tải, đáp ứng nhu cầu điện năng lớn và liên tục của nhà máy.

Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông tại Khu công nghiệp Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN

Theo Truyền tải điện Lâm Đồng, thực hiện nhiệm vụ do Công ty Truyền tải điện 3 giao và chủ trương, chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, đơn vị đã triển khai các phương án khảo sát, thi công, đấu nối các đường dây 220kV cấp điện cho nhà máy. Trước đó, hạng mục tách đấu nối đường dây 272/T220 Đắk Nông - 273/Bình Long được hoàn thành trong tháng 5/2026; đường dây 271/T500 Đắk Nông - 274/Bình Long hoàn thành trong tháng 8/2026. Với kết quả thi công trong hai ngày 7 và 8/11, các hạng mục đấu nối theo kế hoạch đã được hoàn tất, phục vụ cấp điện cho nhà máy.

Quá trình thi công được triển khai đồng bộ trên tuyến đường dây 220kV mạch kép, đấu nối từ các vị trí cột 195/16 - 195/17 vào Trạm biến áp 220kV Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông. Các tổ công tác thực hiện chuyển đấu nối lèo từ vị trí cột 195 hiện hữu sang vị trí 195/01A; rải, căng dây dẫn phân pha (3 dây ACSR330/43 mỗi pha) từ vị trí 196 đến cột cổng ngăn xuất tuyến 273 tại Trạm biến áp 500kV Đắk Nông. Đồng thời, lực lượng thi công kéo căng dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW trên đoạn tuyến 195/16 - 195/17 và từ vị trí 196 vào trạm; thu hồi hệ thống dây dẫn, chuỗi cách điện và phụ kiện cũ theo phương án kỹ thuật được phê duyệt.

Do thi công trên hành lang lưới điện 220kV đang vận hành, liên quan trực tiếp đến các ngăn lộ tại Trạm biến áp 500kV Đắk Nông, công trình đặt ra yêu cầu cao về kỹ thuật và an toàn. Truyền tải điện Lâm Đồng đã phối hợp chặt chẽ với các cấp điều độ, đơn vị quản lý vận hành và lực lượng giám sát an toàn; chuẩn bị thiết bị chuyên dụng, kiểm soát nghiêm khoảng cách an toàn và trình tự thao tác nhằm rút ngắn thời gian cắt điện, bảo đảm an toàn cho người và thiết bị.

Ông Phan Đình Thiện, Phó Truyền tải điện Lâm Đồng cho biết, việc đấu nối các đường dây 220kV cấp điện cho Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng cả về kỹ thuật và tiến độ. Đơn vị đã bố trí lực lượng có chuyên môn, kinh nghiệm, tổ chức thi công khoa học, tuân thủ nghiêm quy trình an toàn, quyết tâm hoàn thành công trình đúng kế hoạch và bảo đảm chất lượng kỹ thuật.

Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông đã hoàn thành phân kỳ 1 và đi vào sản xuất với công suất 150.000 tấn nhôm/năm. Dự kiến, phân kỳ 2 với tổng công suất 300.000 tấn/năm sẽ đi vào vận hành trong quý IV/2026; phân kỳ 3 với tổng công suất 450.000 tấn/năm dự kiến hoàn thành trong quý I/2027.

Truyền tải điện Lâm Đồng triển khai thi công tách đấu nối đường dây 271/Đắk Hòa - 273/T500 Đắk Nông để cấp điện cho Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông. Ảnh: TTXVN phát

Đây là dự án sản xuất nhôm kim loại thí điểm đầu tiên của cả nước, có tổng mức đầu tư gần 28.000 tỷ đồng, triển khai trên diện tích 128ha. Dự án được đầu tư nhằm thực hiện chủ trương tăng cường chế biến sâu khoáng sản bauxite theo Kết luận số 31/KL-TW ngày 7/3/2022 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển ngành công nghiệp bauxite, alumin, nhôm giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nhà máy được xác định là mắt xích cuối cùng trong chuỗi công nghiệp từ khai thác bauxite, chế biến alumin đến luyện nhôm, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Lâm Đồng trở thành trung tâm công nghiệp nhôm của cả nước.

Sản phẩm nhôm thỏi của nhà máy đạt độ tinh khiết 99,71%, đây là cơ sở để phát triển các sản phẩm nhôm có giá trị gia tăng cao, đáp ứng nhu cầu trong nước và hướng tới xuất khẩu, đồng thời tạo nguồn nguyên liệu cho các ngành cơ khí chế tạo, ô tô, điện - điện tử, xây dựng, năng lượng tái tạo và hàng không.

Việc hoàn thiện hạ tầng truyền tải, bảo đảm nguồn điện ổn định có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình mở rộng sản xuất của nhà máy. Khi các phân kỳ đi vào vận hành, dự án được kỳ vọng thúc đẩy ngành công nghiệp chế biến sâu bauxite - alumin - nhôm, nâng cao giá trị tài nguyên khoáng sản, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương và kéo theo sự phát triển của các ngành công nghiệp phụ trợ, dịch vụ, vận tải, logistics. Công trình đấu nối cũng góp phần tăng cường khả năng liên kết lưới điện khu vực, nâng cao tính linh hoạt trong vận hành hệ thống truyền tải, đáp ứng nhu cầu phụ tải công nghiệp trong thời gian tới.