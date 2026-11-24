Văn nghệ chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Chương trình có sự tham gia của các câu lạc bộ trực thuộc Chi hội Âm nhạc và Biểu diễn tỉnh Lâm Đồng với nhiều tiết mục ca, múa nhạc đặc sắc. Thông qua lời ca, điệu múa, các nghệ sĩ và diễn viên không chuyên đã khắc họa vẻ đẹp truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời thể hiện tình yêu quê hương, đất nước.

Đây là dịp ý nghĩa để các hội viên và những người yêu nghệ thuật trên địa bàn tỉnh giao lưu, kết nối, phát huy năng khiếu và niềm đam mê. Hoạt động góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng phát triển, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân địa phương.

Với không khí vui tươi, phấn khởi, chương trình đã lan tỏa niềm tự hào về các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời góp thêm sắc màu sôi động vào chuỗi hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI phục vụ người dân và du khách.