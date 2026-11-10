Lâm Đồng: Đặc khu Phú Quý có tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quý. (Ảnh: BÍCH DUNG)

Theo đó, Hội đồng nhân dân đặc khu Phú Quý tổ chức Kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân đã xem xét Tờ trình, biểu quyết thống nhất về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu đối với đồng chí Lê Hồng Lợi.

Các đại biểu tham gia kỳ họp. (Ảnh: BÍCH DUNG)

Đồng thời, Hội đồng nhân dân tiến hành quy trình bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Đặc khu khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Nguyễn Thanh Long. Kết quả bỏ phiếu, đồng chí Nguyễn Thanh Long nhận được 100% số phiếu của đại biểu tham gia bỏ phiếu.

Tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quý nhận hoa chúc mừng. (Ảnh: BÍCH DUNG)

Trước đó, ngày 9/11, thực hiện quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng được điều động đến công tác tại Đảng ủy đặc khu Phú Quý, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy đặc khu, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí được giới thiệu để Hội đồng nhân dân đặc khu xem xét, bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu.