Đồng bào các dân tộc xã Đắk Sắk tham gia Lễ Cúng lúa mới. (Ảnh: Y Krắk)

Mỗi dân tộc một sắc màu văn hóa

Phía Tây Lâm Đồng là không gian cư trú của cộng đồng các dân tộc bản địa như M’nông, Êđê, Mạ và đồng bào đến từ phía Bắc như Tày, Nùng, Dao, Mông… Mỗi dân tộc đều lưu giữ những nét văn hóa riêng, được thể hiện qua phong tục, tập quán, lễ hội và nghi lễ truyền thống.

Tại xã Quảng Phú, nơi của những bon làng đồng bào M’nông, Lễ Mừng mùa vừa được tổ chức trang trọng, đậm đà bản sắc. Với bà con, cây lúa, hạt lúa không chỉ là nguồn lương thực nuôi sống con người mà còn gắn liền với đời sống tâm linh, tín ngưỡng và quá trình lao động sản xuất qua nhiều thế hệ.

Lễ Mừng mùa vừa được đồng bào M’nông xã Quảng Phú tổ chức trang trọng. (Ảnh: Vũ Long)

Sau 1 năm lao động, khi mùa màng đã thu hoạch, lúa đầy kho, bà con tổ chức nghi lễ để bày tỏ lòng biết ơn trời đất, thần linh và tổ tiên đã phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống bình yên, no ấm. Đây cũng là dịp để các thành viên trong bon làng cùng sum họp, chia sẻ niềm vui sau mùa vụ, tiếp tục gìn giữ những phong tục được trao truyền từ đời này sang đời khác.

Không chỉ có những nghi lễ gắn với sản xuất nông nghiệp, đồng bào các dân tộc bản địa phía Tây Lâm Đồng còn lưu giữ nhiều phong tục giàu ý nghĩa nhân văn, góp phần bồi đắp tình cảm, trách nhiệm và sự gắn kết trong cộng đồng.

Tiêu biểu là Lễ Kết nghĩa anh em của người Êđê ở buôn Buôr (xã Cư Jút). Nghi thức thể hiện nét đẹp văn hóa về tình thân, sự sẻ chia và tinh thần tương trợ.

Thông qua hình thức kết nghĩa, mối quan hệ giữa những người tham gia được vun đắp thành tình thân, gắn với sự tin tưởng, trách nhiệm và cam kết cùng nhau chia sẻ, giúp đỡ trong cuộc sống.

Lễ Kết nghĩa anh em của người Êđê ở buôn Buôr (xã Cư Jút)

Điều đặc biệt, nghi lễ không chỉ có ý nghĩa với những người kết nghĩa mà còn được cộng đồng, gia đình, buôn làng chứng kiến và chúc phúc. Qua đó, những mối quan hệ gắn bó được mở rộng, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, tương trợ, cùng nhau xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp.

Cùng với các dân tộc bản địa, đồng bào đến từ các tỉnh phía Bắc cũng góp thêm những sắc màu văn hóa đặc trưng cho vùng đất phía Tây Lâm Đồng.

Vào tháng 11 hằng năm, sau khi thu hoạch lúa, đồng bào dân tộc Thái, thôn Đắk Thanh, xã Đắk Sắk thường xuyên tổ chức Lễ hội Cúng lúa mới. (Ảnh: Y Krắk)

Tại xã Đắk Sắk, đồng bào Thái gìn giữ và phát huy nét đẹp truyền thống thông qua Lễ Cúng lúa mới. Sự kiện được tổ chức vào cuối tháng 11 hằng năm là dịp để bà con bày tỏ lòng biết ơn tổ tiên, trân trọng thành quả lao động sau mùa vụ, đồng thời cầu mong cuộc sống bình an, no đủ.

Được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ, Lễ Cúng lúa mới không chỉ phản ánh tín ngưỡng, phong tục gắn với đời sống sản xuất mà còn tạo nên không gian thực hành văn hóa cộng đồng. Những hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống, phong tục, nghệ thuật dân gian được tái hiện, trao truyền, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về cội nguồn, bản sắc dân tộc.

Lan tỏa bản sắc, vun đắp tình đoàn kết

Dù mỗi dân tộc có cách thể hiện riêng, nhưng các nghi lễ, lễ hội đều hướng đến các giá trị chung: lòng biết ơn, sự sẻ chia, tinh thần tương trợ, tình cảm gắn bó giữa con người với con người.

Điều đáng quý là ý nghĩa của lễ hội không dừng lại ở nghi thức tín ngưỡng. Không gian thực hành, lưu giữ phong tục truyền thống còn trở thành điểm gặp gỡ của cộng đồng các dân tộc. Người dân không chỉ được thưởng thức tiếng chiêng, điệu múa, món ăn truyền thống mà còn có cơ hội tìm hiểu, cảm nhận những nét văn hóa khác biệt. Từ đó thêm trân trọng sự đa dạng và gắn bó với cộng đồng nơi mình sinh sống.

Lễ hội Lồng Tồng là một trong những lễ hội tiêu biểu của người Tày, Nùng phía Tây Lâm Đồng, tạo ra không gian để người dân gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng

Tại Lễ Cúng lúa mới xã Đắk Sắk, chị Hoàng Thị Khởi (dân tộc Nùng) hào hứng hòa mình vào không khí lễ hội. Với chị, đây không chỉ là dịp vui chơi sau mùa vụ mà còn là cơ hội tìm hiểu phong tục, tập quán của các dân tộc trên địa bàn, gặp gỡ bạn bè, cùng trải nghiệm những nét văn hóa mà trước đây chưa có nhiều dịp tiếp cận.

“Đến lễ hội, tôi được xem các nghi thức truyền thống, thưởng thức những điệu múa, món ăn đặc trưng và trò chuyện với bà con. Mỗi dân tộc có những nét riêng, nhưng ai cũng thân thiện, cởi mở. Những dịp như thế này giúp chúng tôi hiểu nhau hơn. Mặc dù khác phong tục, tiếng nói nhưng mọi người đều cùng chung một tình cảm, cùng mong muốn cuộc sống ngày càng tốt đẹp”, chị Khởi chia sẻ.

Không gian lễ hội trở thành điểm gặp gỡ của cộng đồng các dân tộc. (Ảnh: Vũ Long)

Sự giao lưu ấy cũng hiện diện trong Lễ Kết nghĩa anh em tại buôn Buôr. Không gian nghi lễ không chỉ có người Êđê mà còn thu hút đông đảo người dân các dân tộc khác đến tham dự, chứng kiến, cùng hòa vào tiếng cồng chiêng, điệu múa xoang và những hoạt động cộng đồng.

Nghi thức kết nghĩa vốn mang ý nghĩa gắn bó giữa các cá nhân, gia đình, dòng họ đã lan tỏa thông điệp về tình thân, sự sẻ chia, tinh thần đoàn kết giữa các cộng đồng dân cư.

Anh Mai Văn Thảo (xã Nam Dong) cho rằng, những hoạt động văn hóa truyền thống là dịp để người dân các dân tộc gần gũi nhau hơn, cùng tìm hiểu những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Mỗi lần tham gia các lễ hội, tôi thấy không khí rất vui, mọi người không phân biệt dân tộc, địa phương mà cùng hòa mình vào các hoạt động. Qua đó, mình hiểu thêm văn hóa của bà con, đồng thời cảm nhận rõ tình đoàn kết, sự gắn bó giữa các cộng đồng. Anh Mai Văn Thảo, xã Nam Dong

Sau sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng có không gian văn hóa đa dạng, nơi 49 cộng đồng dân tộc cùng hội tụ, gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống. Trong bức tranh văn hóa đa sắc, việc duy trì, phát huy các lễ hội, nghi lễ truyền thống là một cách để bảo tồn bản sắc dân tộc đồng thời tạo những nhịp cầu kết nối, góp phần vun đắp khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng bền chặt.

Đặc biệt, trong dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp đến các khu dân cư, chung vui cùng bà con, hòa mình vào không gian văn hóa cộng đồng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Sự hiện diện ấy không chỉ thể hiện sự quan tâm đối với đời sống tinh thần của Nhân dân, các giá trị văn hóa truyền thống mà còn góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó giữa chính quyền và cộng đồng dân cư.