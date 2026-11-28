Lâm Đồng đang tăng tốc làm sạch dữ liệu đất đai với nhiều chuyển biến dịp cuối tháng 11/2026

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng Phan Nguyễn Hoàng Tân, đến ngày 26/11, tỉnh đã phân loại dữ liệu của gần 2,18 triệu thửa đất tại 124 đơn vị hành chính cấp xã trên hệ thống VNPT-iLIS. Số thửa đã phân loại tăng gần 2.800 so với tuần trước.

Trong số này, hơn 1,433 triệu thửa có dữ liệu đáp ứng yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”, chiếm 65,82%. Số thửa đạt yêu cầu gần gấp đôi số còn phải làm sạch, hiện khoảng 744.000 thửa.

Trên hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia (VNLIS), Lâm Đồng đã xây dựng dữ liệu cho hơn 1,93 triệu thửa đất. Trong đó, hơn 1,43 triệu thửa có dữ liệu đạt yêu cầu, chiếm 74,1% số thửa đã có dữ liệu trên hệ thống này. Kết quả vượt gần 10% chỉ tiêu tháng 11.

Trong thời gian còn lại của năm 2026 và trong năm 2027, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục đối soát thông tin người sử dụng đất, bổ sung dữ liệu còn thiếu và hoàn thiện hồ sơ kê khai, đăng ký. Sở sẽ đồng bộ dữ liệu đủ điều kiện lên hệ thống quốc gia.

Ngành Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục đối soát thông tin người sử dụng đất, bổ sung dữ liệu còn thiếu và hoàn thiện hồ sơ đất đai

Tỉnh cũng tiếp tục đo đạc, lập bản đồ và hồ sơ địa chính tại những địa bàn chưa xây dựng cơ sở dữ liệu. Với các dự án chuyển tiếp từ trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, các đơn vị đã đưa dữ liệu địa chính của 28 xã, phường lên hệ thống theo dõi thi công để phục vụ kiểm tra, nghiệm thu.

Tại các địa bàn triển khai dự án mới, đơn vị thi công đo đạc, biên tập bản đồ theo địa giới hành chính mới. UBND cấp xã phối hợp rà soát và hướng dẫn người dân kê khai, đăng ký đất đai. Ở những nơi đủ điều kiện, Sở hướng dẫn thực hiện đồng thời việc đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu để rút ngắn thời gian.

Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu rà soát tiến độ từng dự án, nghiệm thu phần việc đủ điều kiện và xác định thời hạn bổ sung hồ sơ. 6 tổ công tác của Sở tập trung đôn đốc các địa bàn chậm tiến độ và tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện.