Các em học sinh được hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc qua hoạt động nhảy sạp

Trải nghiệm văn hóa, khám phá di sản

Trong chuỗi hoạt động thiết thực này, việc giáo dục truyền thống gắn liền với trải nghiệm thực tế và chuyển đổi số được nhiều nhà trường chú trọng.

Mới đây, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Đắk Mil đã tổ chức chương trình trải nghiệm hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hút sự tham gia của tập thể giáo viên, học sinh toàn trường tham dự.

Các em học sinh đã được hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc qua 3 hoạt động: trực tiếp học cách cầm chiêng, đánh những nhịp chiêng Tây Nguyên dưới sự hướng dẫn của đồng chí Y A Rôn, Bí thư Đoàn xã Thuận An, hào hứng nhảy sạp và thử sức với trò chơi dân gian ném còn.

Dưới sự hướng dẫn của đồng chí Y A Rôn, Bí thư Đoàn xã Thuận An, các em học sinh học cách đánh nhịp chiêng

Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, cô Nguyễn Thị Kim Sen, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Đắk Mil nhấn mạnh: “Với đặc thù là ngôi trường có học sinh đến từ nhiều dân tộc khác nhau, việc tạo cơ hội để các em cùng giao lưu, tìm hiểu văn hóa truyền thống chính là cách thiết thực nhất để nuôi dưỡng tình đoàn kết, tôn trọng sự khác biệt và nâng cao ý thức giữ gìn bản sắc dân tộc”.

Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Mũi Né) phối hợp cùng Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình trải nghiệm với chủ đề “Hành trình di sản - Kết nối tương lai”

Với chủ đề “Hành trình di sản - Kết nối tương lai”, Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Mũi Né) đã phối hợp cùng Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức chương trình học tập, trải nghiệm vô cùng hấp dẫn. Hơn 100 hình ảnh, tư liệu, khẳng định chủ quyền biển đảo và dấu tích khảo cổ học địa phương đã được triển lãm dưới sân trường thu hút các em tìm hiểu, khám phá.

Hơn 100 hình ảnh, tư liệu, khẳng định chủ quyền biển đảo và dấu tích khảo cổ học địa phương đã được triển lãm dưới sân trường thu hút các em tìm hiểu, khám phá

Đặc biệt, các bản đồ cổ, sắc phong, sắc chỉ và tư liệu lịch sử được giới thiệu tại triển lãm, góp phần giúp học sinh hiểu thêm về quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Qua đó bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với biển, đảo quê hương.

Chương trình thu hút các em học sinh tìm tòi khám phá

Đặc biệt, chương trình đã giới thiệu ra mắt Bản đồ số “Hành trình di sản” thể hiện các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Lâm Đồng, mang lại những trải nghiệm thực tế cho giáo viên, nhân viên và học sinh nơi đây.

Bên cạnh đó, các em còn được xem trình chiếu video về cổ vật tàu đắm, thử tài làm hướng dẫn viên và trực tiếp nhào nặn gốm truyền thống dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân người Chăm Lâm Hùng Sổi.

Học sinh trực tiếp nhào nặn gốm truyền thống dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân người Chăm Lâm Hùng Sổi

Theo thầy Trần Đức Chiền, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, nhà trường mong muốn thông qua các trải nghiệm thực tế và ứng dụng chuyển đổi số như bản đồ số di sản, các em học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức lịch sử, địa lý một cách sinh động mà còn bồi đắp tình yêu quê hương, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ và bảo vệ giá trị văn hóa của tỉnh Lâm Đồng.

Trường THPT Tánh Linh tổ chức cuộc thi “Sáng tạo sản phẩm Handmade - Thuyết trình song ngữ” với chủ đề “Sáng tạo trẻ - Tự hào bản sắc”

Cùng chung tinh thần khơi dậy niềm đam mê sáng tạo và tự hào bản sắc, Trường THPT Tánh Linh (xã Tánh Linh) cũng tổ chức cuộc thi “Sáng tạo sản phẩm Handmade - Thuyết trình song ngữ” với chủ đề “Sáng tạo trẻ - Tự hào bản sắc”. Không chỉ tạo ra những sản phẩm thủ công khéo léo mang thông điệp yêu quê hương, điểm nhấn của cuộc thi là việc học sinh thực hiện video clip giới thiệu tác phẩm bằng 2 ngôn ngữ Việt - Anh.

Tri ân thầy cô từ những sản phẩm handmade là món quà ý nghĩa nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Hoạt động này giúp các em rèn luyện tư duy thiết kế, kỹ năng giao tiếp và lan tỏa hình ảnh học sinh năng động, tự tin hội nhập. Đây không chỉ là sân chơi để học sinh thể hiện tài năng mà còn là dịp để các em thêm yêu bản sắc văn hóa, tự tin hội nhập và phát huy năng lực của bản thân.

Những sản phẩm handmade như hoa làm từ giấy, từ vải, nón lá hay những mô hình từ những vật liệu thân thiện môi trường được các em dành tặng cho thầy cô như món quà tri ân ý nghĩa nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Nhiều cách làm sáng tạo hướng về ngày 20/11

Bên cạnh các sân chơi trí tuệ và văn hóa, phong trào văn nghệ chào mừng Ngày Hiến chương Nhà giáo cũng diễn ra đầy cảm xúc. Đoàn trường Trường THPT Đắk Mil đã tổ chức Hội thi Văn nghệ chào mừng 20/11 với sự tham gia hào hứng của toàn thể các chi đoàn.

Phong trào văn nghệ chào mừng Ngày Hiến chương Nhà giáo diễn ra nhiều nơi vô cùng hấp dẫn

Hội thi quy tụ hàng loạt tiết mục được đầu tư công phu, đa dạng thể loại từ hát múa, nhảy hiện đại, biểu diễn nhạc cụ đến hoạt cảnh và tiểu phẩm. Qua từng lời ca, điệu múa mang sắc màu tươi trẻ, học sinh đã gửi gắm tình cảm chân thành, lòng biết ơn sâu sắc đối với sự tận tụy của thầy cô giáo, tiếp nối truyền thống “Tôn sư trọng đạo” tốt đẹp của dân tộc.

Qua từng lời ca, điệu múa mang sắc màu tươi trẻ, học sinh đã gửi gắm tình cảm chân thành, lòng biết ơn sâu sắc đối với sự tận tụy của thầy cô giáo

Tại Trường THPT Chuyên Bảo Lộc, cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bảo Lộc Nguyễn Vũ Minh Tú cho biết: "Mở đầu cho chuỗi sự kiện là đợt thi đua chuyên môn sôi nổi với chủ đề “Giờ dạy đổi mới - Kết quả thực chất - Học sinh chủ động”. Từ ngày 14 - 19/11, các tổ chuyên môn đã đồng loạt triển khai các tiết hội giảng trực tiếp trên thời khóa biểu chính khóa, tạo môi trường để giáo viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy".

Hội thi báo tường của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Đắk Glong

Điểm nhấn là trường còn tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa với chủ đề “Âm vang đại ngàn - Khám phá bản sắc, gìn giữ di sản”, mong muốn các học sinh khám phá vẻ đẹp văn hóa các dân tộc, nâng cao ý thức bảo tồn di sản và bồi đắp niềm tự hào về quê hương.

Trình diễn trang phục dân tộc tại Trường THPT Chuyên Bảo Lộc

Trong khi đó, Trường THPT Bảo Lộc cũng tổ chức Hội diễn văn nghệ và Gây quỹ khuyến học. Đây là hoạt động có ý nghĩa giáo dục rất cao, tinh thần nhân văn của chương trình, nhất là việc kết hợp hoạt động văn hóa, văn nghệ với sự sẻ chia, hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Hiệu trưởng Trường THPT Bảo Lộc Đỗ Văn Quảng, đây là năm học đầu tiên sau khi 2 trường sáp nhập, vì vậy các hoạt động không chỉ mang ý nghĩa chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam mà còn là dịp để tăng cường sự đoàn kết, giao lưu, gắn bó giữa cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, cùng xây dựng một tập thể thống nhất dưới mái Trường THPT Bảo Lộc.

Nhân dịp 20/11, tập thể Phường 1 Bảo Lộc đến thăm và tặng học bổng với phần quà trị giá 10 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập

Nhà trường tin tưởng rằng, từ những hoạt động ý nghĩa trong dịp 20/11 năm nay, tập thể Trường THPT Bảo Lộc sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, xây dựng môi trường giáo dục đoàn kết, nhân văn, kỷ cương và chất lượng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của nhà trường trong giai đoạn mới.

Hoạt động thể thao tại Trường THCS Phú Thủy

Chuỗi các hoạt động đa dạng về văn hóa, văn nghệ và thể thao tại các trường học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng không chỉ tạo nên bức tranh học đường rực rỡ sắc màu trong tháng 11, mà còn góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, trân trọng di sản và tôn vinh những giá trị cao đẹp của nghề giáo.

Hội thi cắm hoa tại Trường Tiểu học Phú Quý, Đặc khu Phú Quý

Hoạt động thể thao giữa các khối lớp Trường THPT Tánh Linh

Chuỗi các hoạt động không chỉ tạo nên bức tranh học đường rực rỡ sắc màu trong tháng 11, mà còn góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, trân trọng di sản và tôn vinh những giá trị cao đẹp của nghề giáo