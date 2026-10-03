Lâm Đồng đa dạng hóa tuyên truyền phòng, chống ma túy trong trường học

Đưa phòng chống ma túy vào hoạt động giáo dục

Thực hiện Kế hoạch số 290/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Lâm Đồng triển khai các hội thi về phòng, chống ma túy trong trường học năm 2026.

Các nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy được chuyển tải bằng nhiều hình thức như tranh cổ động, bài viết, kế hoạch bài giảng và các sản phẩm tuyên truyền khác. Qua đó, kiến thức pháp luật được lồng ghép với hoạt động giáo dục, tạo điều kiện để giáo viên và học sinh tiếp cận nội dung phòng, chống ma túy theo cách trực quan, sinh động hơn.

Khai mạc Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy dành cho học sinh

Theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Lâm Đồng Nguyễn Thị Thu, hội thi là dịp để cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và học viên thể hiện năng lực, sự sáng tạo và ý thức trách nhiệm trong xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nói không với ma túy.

Thông qua các hoạt động, cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và học viên được tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chủ động tham gia phòng, chống ma túy; đồng thời nâng cao khả năng tự bảo vệ trước nguy cơ và hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

Bà Thu cho biết, việc khuyến khích các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống ma túy cũng gắn với giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Hội thi chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục phòng, chống ma túy năm 2026 dành cho cán bộ quản lý và giáo viên phổ thông

Hơn 92.000 người tham gia

Theo Sở GD&ĐT Lâm Đồng, các hội thi năm 2026 được triển khai từ cấp cơ sở, thu hút 7.721 cán bộ, giáo viên và 84.588 học sinh tham gia.

Cuộc thi là cơ hội để mỗi cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh, học viên thể hiện tài năng

Qua các vòng tuyển chọn, ngành Giáo dục Lâm Đồng lựa chọn 30 đại diện, gồm 15 cán bộ, giáo viên và 15 học sinh ở các cấp tiểu học, THCS, THPT và giáo dục thường xuyên, tham gia sân chơi toàn quốc.

Hội thi phòng, chống ma túy trong trường học năm 2026 đã để lại dấu ấn đậm nét

Để bảo đảm tính công bằng, khách quan và chất lượng chuyên môn, Sở GD&ĐT Lâm Đồng xây dựng quy trình tổ chức, thành lập Ban Giám khảo và xây dựng các tiêu chí chấm thi. Các sản phẩm được đánh giá trên cơ sở nội dung, chất lượng chuyên môn và tính sáng tạo.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai vẫn còn một số hạn chế. Trưởng phòng Chính trị tư tưởng và Công tác học sinh, sinh viên, Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng Phạm Đăng Lâm cho biết, thời gian triển khai từ Bộ Giáo dục và Đào tạo khá gấp, trùng với thời điểm tựu trường nên phần nào ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Một số đơn vị còn thiếu sự đôn đốc, kiểm tra sát sao; cá biệt có những tác phẩm chưa thực sự sáng tạo hoặc còn hiện tượng sao chép ý tưởng.

Khai mạc Hội thi chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục phòng, chống ma túy năm 2026 dành cho cán bộ quản lý và giáo viên phổ thông

Theo ông Phạm Đăng Lâm, từ những hạn chế trong quá trình triển khai, ngành Giáo dục Lâm Đồng sẽ rút kinh nghiệm, chủ động xây dựng kế hoạch sớm hơn, tăng cường tập huấn về tư duy sáng tạo và chú trọng hơn đến công tác thẩm định bản quyền sản phẩm.

Việc tổ chức các hội thi phòng, chống ma túy trong trường học không chỉ tạo sân chơi để giáo viên, học sinh thể hiện kiến thức và khả năng sáng tạo mà còn góp phần đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

Qua đó, học sinh có thêm cơ hội tiếp cận kiến thức về phòng, chống ma túy, nhận diện nguy cơ và hình thành kỹ năng tự bảo vệ, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.