Lâm Đồng cụ thể hóa từng nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ thực hiện Festival Hoa Đà Lạt

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn chủ trì họp với các Ban bộ phận nắm bắt tiến độ triển khai công tác chuẩn bị Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Sáng 10/11, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ của Ban Tổ chức, Ban Lễ tân - Hậu cần và Ban Tuyên truyền - Quảng bá Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Theo báo cáo, đến nay, các Ban bộ phận đã chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch phân công, cơ bản đáp ứng tiến độ và yêu cầu đề ra.

Đối với Ban Lễ tân - Hậu cần, các thành viên chủ động thực hiện nhiệm vụ theo phân công. Ban tập trung kết nối, cập nhật danh sách các đoàn khách, đại biểu tham dự Festival, các chương trình chính. Việc xây dựng lịch đón tiếp, bố trí nơi ăn nghỉ, phương tiện đi lại… được chuẩn bị khá kỹ càng.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao

Các đơn vị thuộc Ban đã triển khai chỉnh trang đô thị, tôn tạo cơ sở vật chất, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh tại khuôn viên trụ sở làm việc. Việc lập danh sách tình nguyện viên hỗ trợ chương trình cũng được bố trí chu đáo.

“Chúng tôi đã cập nhật hệ thống khách sạn từ 3 sao trở lên, kết nối với các doanh nghiệp du lịch, vận động cơ sở lưu trú và nhà hàng nâng cao chất lượng phục vụ. Các phương án bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, bố trí nhân viên y tế… tại các địa điểm ăn nghỉ của khách mời cũng được chuẩn bị”, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin.

Bà Khúc Thị Thoi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phó Trưởng Ban Tuyên truyền - Quảng bá Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao

Đối với công tác tuyên truyền, quảng bá, các địa phương, đơn vị đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động gắn với các chương trình hưởng ứng cụ thể. Ban từng bước huy động sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp và người dân.

Bà Khúc Thị Thoi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền - Quảng bá cho biết, nội dung tuyên truyền Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 khá phong phú.

“Không chỉ tập trung giới thiệu Festival, nội dung tuyên truyền còn hướng đến xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường, phát huy các giá trị văn hóa và quảng bá hình ảnh địa phương”, bà Thoi cho biết.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tôn Thiện San đề xuất đẩy mạnh nội dung tuyên truyền, quảng bá về Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Tại cuộc họp, thành viên các ban đề xuất nhiều nội dung đẩy mạnh quảng bá Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026. Nhiều thành viên cho rằng, công tác truyền thông, xây dựng các tuyến tin, bài về Festival Hoa cần đẩy mạnh.

Đơn vị chuyên môn cân nhắc lựa chọn kênh phát sóng trực tiếp phù hợp, góp phần lan tỏa thông điệp Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 đến đông đảo người dân và du khách.

Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Nguyễn Phi Long báo cáo nội dung liên quan đến công tác quảng bá, tuyên truyền Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Các thành viên và đơn vị cũng thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch vận động tài trợ cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026. Trong đó, công tác kết nối, vận động các tổ chức, doanh nghiệp tham gia đồng hành cùng lễ hội được tập trung chia sẻ.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 gần tới ngày khai mạc. Thời gian đang gấp rút, các Ban bộ phận và đơn vị liên quan khẩn trương cụ thể hóa từng nhiệm vụ, xác định rõ đầu mối phụ trách, nội dung công việc, bảo đảm thời gian và tiến độ thực hiện.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn yêu cầu các Ban bộ phận, đơn vị liên quan nâng cao trách nhiệm, quyết tâm thực hiện tốt việc phân công, bảo đảm Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 thành công, có sức lan tỏa lớn

Đây là sự kiện lớn, có ý nghĩa rất quan trọng đối với Lâm Đồng. Các Ban bộ phận, đơn vị liên quan nâng cao trách nhiệm, quyết tâm thực hiện tốt công việc phân công, bảo đảm Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 thành công, tạo ấn tượng và sức lan tỏa lớn. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên trong các ban. Đối với Ban Lễ tân - Hậu cần, lãnh đạo tỉnh yêu cầu chủ động xây dựng phương án bố trí khách mời, tổ chức ăn nghỉ, đón tiếp chu đáo.

Các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tập huấn cho lực lượng tình nguyện viên về kỹ năng đón tiếp, hướng dẫn khách mời. Mỗi thành viên cần nắm chắc nhiệm vụ được phân công, chủ động sắp xếp thời gian, phối hợp triển khai bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng, ông Đinh Ngọc Hiếu thông tin về nội dung kêu gọi tài trợ cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Đối với công tác tuyên truyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn đề nghị Ban Tuyên truyền - Quảng bá xây dựng phương án truyền thông tổng thể. Đơn vị liên quan cần đề xuất lựa chọn kênh truyền hình trực tiếp phù hợp, các giải pháp truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh.

Các đơn vị liên quan tăng cường sản xuất, đăng tải, chia sẻ trên các nền tảng nội dung số theo phương thức sinh động, ngắn gọn, dễ tiếp cận, phù hợp với từng nhóm công chúng. Đối với chương trình “Chuyển động cùng Festival Hoa Đà Lạt” cần tiếp tục được duy trì. Việc hoàn thiện các cụm pano tuyên truyền tại cửa ngõ vào tỉnh và các sản phẩm truyền thông phục vụ quảng bá Festival cần được đẩy mạnh.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên, thanh niên tại các cơ quan, đơn vị đóng vai trò là một đại sứ tích cực tham gia tuyên truyền, bằng hình ảnh, video, bài viết đăng tải, góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 mang chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”, với 12 chương trình chính và 28 chương trình hưởng ứng. Festival dự kiến diễn ra từ ngày 19 - 31/12/2026.