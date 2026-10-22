Lâm Đồng cử lãnh đạo hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc đầu tư công

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải (đứng giữa) cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan kiểm tra thực tế các dự án trên địa bàn

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười vừa chỉ đạo cử lãnh đạo các sở, đơn vị trực tiếp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư công, hướng đến mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao năm 2026.

Theo chỉ đạo, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, mỗi đơn vị cử 3 phó giám đốc có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với lĩnh vực phụ trách.

Các lãnh đạo được cử có nhiệm vụ trực tiếp phối hợp, hỗ trợ, chỉ đạo các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, 2, 3, các ban quản lý dự án khu vực và địa phương kiểm tra, xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở cử lãnh đạo trực tiếp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư công

Những nội dung cần tập trung tháo gỡ gồm công tác giải phóng mặt bằng, đất đai, nguồn cung vật liệu xây dựng và các vấn đề liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng cơ quan, đơn vị.

Thời gian thực hiện nhiệm vụ là 14 ngày, kể cả ngày nghỉ, bắt đầu từ ngày 23/10/2026. Trường hợp hoàn thành công việc hướng dẫn, xử lý trước thời hạn, nhiệm vụ có thể kết thúc sớm. Nếu còn nội dung cần thiết phải tiếp tục giải quyết, thời gian thực hiện có thể được gia hạn.

Trong quá trình làm việc tại các ban quản lý dự án, nếu phát sinh vấn đề phức tạp cần xin ý kiến, các lãnh đạo được cử phải báo cáo ngay Chủ tịch UBND tỉnh thông qua Văn phòng UBND tỉnh để được chỉ đạo.

Kết thúc thời gian thực hiện, 3 đơn vị có trách nhiệm báo cáo kết quả, làm rõ những khó khăn đã được xử lý, các nội dung còn tồn tại, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan liên quan và đề xuất hướng giải quyết.

Việc tháo gỡ khó khăn sẽ giúp cho các dự án đầu tư công tại Lâm Đồng triển khai thuận lợi, góp phần đạt mục tiêu đề ra

Theo báo cáo mới nhất của Sở Tài chính Lâm Đồng, toàn tỉnh đã giải ngân vốn gần 11.400 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân nguồn vốn năm 2026 đạt trên 57%. Toàn tỉnh hiện còn khoảng 80 dự án vướng mặt bằng với vốn bố trí hơn 3.400 tỷ đồng. Trong đó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 còn vướng 20 công trình với tổng vốn hơn 1.000 tỷ đồng.