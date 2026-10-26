Lâm Đồng: CSGT tuyên truyền an toàn giao thông cho đồng bào dân tộc thiểu số

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ CSGT phổ biến những quy định cơ bản khi tham gia giao thông đường bộ, các hành vi vi phạm thường gặp, quy định về tốc độ, đội mũ bảo hiểm, điều kiện điều khiển phương tiện và những nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông do sử dụng rượu, bia khi lái xe.

Phòng CSGT tỉnh Lâm Đồng phát tờ rơi tuyên truyền cho người dân là đồng bào dân tộc thiểu số. (Ảnh: Công an cung cấp).

Bên cạnh việc tuyên truyền trực tiếp, lực lượng CSGT còn phát tờ rơi, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn và tổ chức kiểm tra nhận thức của người dân thông qua hình thức quét mã QR.

Qua đó, giúp người dân tiếp cận các quy định pháp luật một cách thuận tiện, nâng cao khả năng nhận biết và phòng tránh những nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông.

Sau buổi tuyên truyền, cán bộ CSGT trực tiếp hướng dẫn người dân thực hành kỹ năng lái xe an toàn trên các tuyến đường trong khu vực bon, làng. Nội dung tập trung vào kỹ năng quan sát, xử lý tình huống phát sinh, làm chủ phương tiện và chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông.

Hoạt động trên nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông trong cộng đồng, nhất là tại các địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, chủ động phòng ngừa tai nạn và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.