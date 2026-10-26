Lâm Đồng: CSGT mở đường đưa người phụ nữ đi cấp cứu kịp thời

Khoảng 14h10 ngày 26/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km9 Tỉnh lộ 3, đoạn qua xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng, Tổ CSGT Đắk Mil thuộc Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được đề nghị hỗ trợ từ một tài xế taxi chở người phụ nữ bị chảy máu mũi liên tục, cần được cấp cứu.

Người dân được đưa đi cấp cứu kịp thời. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác đã sử dụng mô tô đặc chủng dẫn đường, hỗ trợ xe taxi đưa người phụ nữ đến bệnh viện cấp cứu.

Trước tình huống trên, Thiếu tá Hồ Quốc Việt và Thượng úy Trần Công Thắng sử dụng mô tô đặc chủng dẫn đường, hỗ trợ xe taxi nhanh chóng đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Đắk Mil.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, người phụ nữ được đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu.