Lâm Đồng: Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV hướng đến người dân vùng dự án

Trong năm 2026, Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV phối hợp Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng với tổng số tiền hơn 7,7 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV, hoạt động an sinh xã hội được đơn vị xác định là nhiệm vụ thường xuyên, thể hiện trách nhiệm, nghĩa tình và văn hóa của đơn vị đối với xã hội. Thời gian qua Công ty luôn chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể triển khai hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, người có công, hỗ trợ hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, tham gia các chương trình xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Trong năm 2026, Công ty phối hợp Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng với tổng số tiền hơn 7,7 tỷ đồng, với các hoạt động như: Hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, tết với số tiền 260 triệu đồng; hỗ trợ các công trình an sinh xã hội, nhà văn hóa, công trình đường giao thông với số tiền hơn 4,2 tỷ đồng; xây dựng nhà tình thương 1,2 tỷ đồng…

Dự kiến cuối năm 2026, Công ty tiếp tục phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng với các hoạt động như: Xây nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ chính sách; ủng hộ các chương trình tết vì người nghèo…. nhằm góp phần hỗ trợ địa phương an cư, ổn định cuộc sống người dân vùng dự án.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhân Cơ Trần Công Dũng cho biết, thời gian qua Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn, tạo sức lan tỏa rất tích cực, nhất là các chương trình xóa nhà dột nát cho hộ nghèo, quan tâm đời sống gia đình chính sách, nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng nông thôn mới. Kết quả các chương trình có tác động mạnh mẽ, làm thay đổi nhận thức, hành động của nhân dân địa phương, góp phần nâng cao đời sống người dân vùng dự án.