Lâm Đồng công nhận 24 mô hình điểm bếp ăn an toàn thực phẩm năm 2026

Quang cảnh hội nghị tổng kết

Trong năm 2026, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã triển khai đánh giá, duy trì và nhân rộng mô hình tại các trường học, nhà hàng tiệc cưới và bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp.

Đối với các trường học đã được công nhận mô hình điểm từ năm 2025, qua đánh giá, 10 bếp ăn trường học tiếp tục duy trì đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Các yêu cầu về hồ sơ pháp lý, cơ sở vật chất, trang thiết bị, khám sức khỏe cho người trực tiếp chế biến, kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn đều được thực hiện theo quy định.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại hội nghị

Riêng với trường học đăng ký nhân rộng mô hình trong năm 2026, Chi cục đã tiến hành đánh giá 13 trường. Kết quả có 7 trường đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, đạt tỷ lệ 53,8% và được công nhận mô hình điểm.

Ở loại hình nhà hàng tiệc cưới, ngành chức năng đã khảo sát, đánh giá 14 cơ sở trên địa bàn tỉnh trước sáp nhập. Sau khi tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ khắc phục những hạn chế, 6 nhà hàng được lựa chọn để xây dựng mô hình điểm. Qua đánh giá có 5 nhà hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn thực phẩm.

Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết

Đối với bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp, qua công tác kiểm tra giám sát đối với các bếp ăn tập thể đã được công nhận trước đó. Kết quả có 2/3 bếp ăn tiếp tục đáp ứng đầy đủ các tiêu chí an toàn thực phẩm.

Các đại biểu dự hội nghị

Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Trịnh Văn Quyết cho biết: Bảo đảm an toàn thực phẩm bếp ăn với các loại hình nhà hàng tiệc cưới, khu công nghiệp và trường học không chỉ là yêu cầu đối với từng cơ sở mà còn là nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo vệ sức khỏe của các em học sinh, người lao động và khách hàng.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Vì vậy, việc xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình điểm về an toàn thực phẩm là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực thực hành của các cơ sở; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm khi ngày càng có nhiều cơ sở bảo đảm các tiêu chí và thực hiện tốt việc duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Trao bảng chứng nhận cho các đơn vị trường học đạt mô hình điểm về an toàn thực phẩm năm 2026

Việc công nhận các mô hình điểm không chỉ ghi nhận nỗ lực của các cơ sở mà còn góp phần nâng cao trách nhiệm trong kiểm soát nguồn nguyên liệu, chế biến và bảo quản thực phẩm. Đây cũng là cơ sở để ngành chức năng tiếp tục nhân rộng những cách làm hiệu quả, từng bước phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe của học sinh và người dân.

Dịp này, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã trao quyết định công nhận mô hình điểm về an toàn thực phẩm năm 2026 cho 24 đơn vị. Trong đó, công nhận mới 5 nhà hàng tiệc cưới; công nhận lại 10 bếp ăn trường học và 7 trường học tham gia nhân rộng mô hình; 2 bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp tiếp tục duy trì các tiêu chí về mô hình điểm về an toàn thực phẩm.

Trao quyết định công nhận mô hình điểm về an toàn thực phẩm năm 2026

10 trường học được công nhận duy trì tốt mô hình điểm về an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể năm 2026 gồm:

1. Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

2. Trường Mầm non Cam Ly, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

3. Trường Tiểu học Thái Phiên, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

4. Phân hiệu Trường Mầm non Lâm Viên, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

5. Trường Mầm non Sơn Ca, phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

6. Phân hiệu Trường Mầm non Hoa Anh Đào, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

7. Phân hiệu Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

8. Trường Mầm non Sao Khuê, phường Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

9. Trường Tiểu học Chu Văn An - Phân hiệu Xuân Thọ, phường Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

10. Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

7 trường học nhân rộng mô hình điểm về an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể năm 2026 gồm:

Trường Tiểu học Bắc Phan Thiết, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

Phân hiệu Trường Mầm non Phú Thủy 1, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

3. Trường Mầm non Phan Thiết, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

4. Trường Mầm non Sen Hồng, xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng.

5. Trường Mầm non Hoa Lư, phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng.

6. Phân hiệu Trường Mầm non Ka Đô, xã Ka Đô, tỉnh Lâm Đồng.

7. Trường Mầm non Sơn Ca, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.