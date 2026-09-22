Lâm Đồng công khai đường dây nóng về dạy thêm, học thêm

Một tiết học của học sinh THCS

Theo đó, số điện thoại đường dây nóng 0888455050, do ông Nguyễn Tấn Hiệp, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT, làm đầu mối tiếp nhận.

Đường dây nóng hoạt động tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết. Các thông tin phản ánh sẽ được tiếp nhận, phân loại và xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Sở GD&ĐT yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh công khai số điện thoại đường dây nóng để người dân biết, liên hệ khi cần thiết. Đồng thời, phối hợp với sở và các cơ quan liên quan trong việc tiếp nhận, xác minh, xử lý thông tin.

Hoạt động dạy học của cấp tiểu học

Đối với các cơ sở giáo dục, Sở GD&ĐT yêu cầu thiết lập và công khai đường dây nóng riêng để tiếp nhận, xử lý phản ánh liên quan đến hoạt động dạy thêm, học thêm trái quy định của giáo viên đang giảng dạy tại đơn vị. Số điện thoại phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của nhà trường hoặc niêm yết tại trường để cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và Nhân dân thuận tiện liên hệ.

Sở GD&ĐT đề nghị tổ chức, cá nhân khi phản ánh cung cấp thông tin cụ thể, trung thực, khách quan về vụ việc, thời gian, địa điểm, tổ chức, cá nhân liên quan và tài liệu, thông tin khác nếu có để phục vụ công tác tiếp nhận, xác minh, xử lý.

Việc công khai đường dây nóng được thực hiện theo Quyết định số 67/2026/QĐ-UBND ngày 9/9/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh và các quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT.