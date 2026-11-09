Lâm Đồng công bố, trao 15 quyết định về công tác cán bộ

Các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Hội nghị được truyền trực tuyến đến các xã, phường, đặc khu liên quan.

Các đồng chí: Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (ngoài cùng bên phải); Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (thứ 2 từ phải qua); Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (thứ 2 từ trái qua); Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy (ngoài cùng bên trái) tham dự hội nghị

Theo các quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, đồng chí Trần Mậu Dũng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh được điều động đến Đảng ủy xã Kiến Đức, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kiến Đức, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều động đồng chí Huỳnh Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng đến Đảng ủy xã Hàm Thuận, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hàm Thuận, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều động đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng đến Đảng ủy Đặc khu Phú Quý, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Đặc khu Phú Quý, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định cho các cán bộ được điều động

Điều động đồng chí Nguyễn Thanh Vũ, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh đến Đảng ủy xã Vĩnh Hảo; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hảo, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hảo thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hảo, nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động đến Đảng ủy xã Bắc Bình, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Bắc Bình, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Thúc Phước Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bắc Bình thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Bắc Bình, nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động đến Đảng ủy xã Liên Hương, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Liên Hương, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự hội nghị

Đồng chí Nguyễn Trường Sa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Liên Hương thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Liên Hương, nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động đến Đảng ủy xã Tuy Phong, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phong, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Trần Hoàng Vũ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tà Hine thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tà Hine, nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động đến Đảng ủy xã Tà Năng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Tà Năng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Phạm Thành Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tuy Phong thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phong, nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động đến Đảng ủy phường Phú Thủy, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Thủy, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao quyết định cho các cán bộ tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Vũ Linh Sang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tà Năng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Tà Năng, nhiệm kỳ 2025 - 2030 để Chủ tịch UBND tỉnh điều động đến Văn phòng UBND tỉnh.

Điều động đồng chí Nguyễn Hữu Khánh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến công tác tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề giúp việc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

Đồng chí Trần Đình Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động đến công tác tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề giúp việc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

Điều động đồng chí Phan Đức Thanh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 đến công tác tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề giúp việc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng quyết định các đồng chí: Lê Hồng Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quý thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Đặc khu Phú Quý, nhiệm kỳ 2025 - 2030, kể từ ngày 9/11/2026; Nguyễn Ngọc Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hàm Thuận, nhiệm kỳ 2025 - 2030, kể từ ngày 9/11/2026.

Các đồng chí: Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định cho các cán bộ tại hội nghị

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh, Trung ương tiếp tục khẳng định cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa quyết định đối với năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Trung ương đặt ra yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có tầm nhìn dài hạn, tư duy đột phá, năng lực kiến tạo và giải quyết những vấn đề mới, khó, phức tạp; có khả năng làm chủ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ

Quán triệt quan điểm của Trung ương và chủ trương “có vào, có ra”, “có lên, có xuống”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng thực hiện điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ trên cơ sở yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và kết quả rà soát đội ngũ ở cơ sở. Trong đó, tập trung kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND cấp xã, nhằm hoàn thành việc bố trí 100% Chủ tịch UBND cấp xã không là người địa phương; đồng thời bố trí lại cán bộ tại một số cơ quan, địa phương và bổ sung cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn cho công tác nghiên cứu, tham mưu cấp tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cán bộ được giao nhiệm vụ mới sớm nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy.

Mỗi cán bộ phải chủ động đổi mới, sáng tạo, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, tạo chuyển biến trên lĩnh vực, địa bàn được phân công; lấy kết quả và sản phẩm công việc cụ thể làm thước đo năng lực, trách nhiệm.

Hội nghị được truyền trực tuyến đến các xã, phường, đặc khu

Cùng với yêu cầu về hiệu quả công việc, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị các cán bộ thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, giữ gìn sự liêm chính, gương mẫu; sâu sát cơ sở, gần dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh. Trong tập thể, cần giữ vững đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ gắn với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

Trên cương vị mới, các đồng chí cần sớm nắm chắc tình hình cơ quan, đơn vị, địa phương, chương trình, kế hoạch công tác và những công việc đang triển khai. Trên cơ sở đó, chủ động tham mưu, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng

Đối với cán bộ về cơ sở, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu dành thời gian đi địa bàn, trực tiếp lắng nghe Nhân dân, cán bộ, công chức để xác định những công việc cần tập trung giải quyết.

Các đồng chí Chủ tịch UBND cấp xã được luân chuyển sang địa bàn mới cần vận dụng kinh nghiệm phù hợp với đặc điểm địa phương, cùng tập thể UBND cụ thể hóa chủ trương của cấp ủy, phân công rõ trách nhiệm và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ

Đối với các thành viên chuyên trách Bộ phận nghiên cứu chuyên đề, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị phát huy kinh nghiệm thực tiễn, nghiên cứu những vấn đề đang đặt ra đối với tỉnh, làm rõ nguyên nhân, đề xuất phương án xử lý có căn cứ, sát thực tế.

Trưởng Bộ phận nghiên cứu chuyên đề có trách nhiệm phân công nhiệm vụ phù hợp với kinh nghiệm, sở trường của từng đồng chí, xác định rõ sản phẩm và thời hạn hoàn thành.

Nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm công việc thông suốt trong những tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, tập thể lãnh đạo nơi có cán bộ chuyển công tác bàn giao đầy đủ hồ sơ, làm rõ tiến độ, những việc còn vướng mắc và người tiếp tục phụ trách; nơi tiếp nhận sớm phân công nhiệm vụ, tạo điều kiện để cán bộ bắt tay ngay vào công việc.

Các đồng chí nhận nhiệm vụ mới cùng tập thể nơi công tác giữ vững đoàn kết, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, nhất là những chỉ tiêu còn đạt thấp; chủ động chuẩn bị kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2027 để triển khai ngay từ đầu năm. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Thanh Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hảo thay mặt các đồng chí nhận nhiệm vụ, luân chuyển đợt này phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thanh Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hảo, nhiệm kỳ 2025 - 2030 trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Đồng chí khẳng định, nhiệm vụ mới là cơ hội để mỗi cán bộ tiếp tục rèn luyện, trưởng thành, phát huy năng lực và kinh nghiệm thực tiễn.

Trên cương vị công tác mới, các đồng chí sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc, chủ động học hỏi, đoàn kết, phối hợp cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là thực hiện các nhiệm vụ năm 2026 về tăng trưởng “2 con số”, giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách, xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp và khám sức khỏe toàn dân.

Nhận thức rõ mỗi địa phương có đặc điểm, điều kiện và yêu cầu nhiệm vụ riêng, đồng chí Nguyễn Thanh Vũ khẳng định các cán bộ nhận nhiệm vụ mới sẽ giữ tinh thần cầu thị, lắng nghe, tôn trọng tập thể, phát huy trách nhiệm nêu gương vì lợi ích chung; nỗ lực phấn đấu, tận tụy với công việc, xứng đáng với sự tin tưởng của tổ chức và kỳ vọng của Nhân dân.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban, ngành, cùng sự đồng hành, chia sẻ của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức và Nhân dân tại nơi công tác mới.