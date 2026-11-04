Lâm Đồng: Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên quốc lộ 28

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, các đợt mưa lớn kéo dài từ tháng 8/2026 đến cuối tháng 10/2026 đã gây sạt trượt đất, sụt lún nền, mặt đường và hư hỏng các công trình phụ trợ trên đoạn tuyến này.

Tình trạng sạt trượt trên quốc lộ 28 diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Qua kiểm tra hiện trường, khu vực hư hỏng kéo dài khoảng 100m, có vị trí mặt đường bị lún sâu khoảng 30cm. Một số vị trí lề đường xuất hiện hố sụt rộng khoảng 40cm, sâu 50cm. Đặc biệt, tại Km136+890 xuất hiện vết nứt dài khoảng 70m, kéo từ mép mặt đường nhựa xuống mái ta luy âm. Một số vị trí kè ta luy cũng bị nứt, dịch chuyển.

Trước diễn biến trên, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức phân luồng giao thông, lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn và bố trí lực lượng điều tiết tại các vị trí cần thiết; nghiêm cấm người không có nhiệm vụ đi vào khu vực nguy hiểm. Đồng thời, tổ chức trực 24/24 giờ để quan trắc, theo dõi diễn biến nứt gãy, sạt trượt, chủ động phương án ứng phó.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng được giao huy động nhân lực, máy móc, thiết bị khẩn trương xử lý bước đầu vị trí sạt lở, hạn chế nguy cơ sạt trượt tiếp diễn. Đồng thời, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 đánh giá mức độ cấp bách, nghiên cứu sự cần thiết ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp và đề xuất phương án khắc phục lâu dài.

Việc UBND tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp nhằm sớm kiểm soát nguy cơ sạt trượt, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trước đó, từ 18h ngày 30/10, cơ quan chức năng đã tổ chức cấm phương tiện lưu thông qua đoạn tuyến bị sụt lún để bảo đảm an toàn. Quốc lộ 28 là tuyến giao thông quan trọng kết nối Đà Lạt - Gia Nghĩa, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và giao thương giữa các địa phương.