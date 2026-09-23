Lâm Đồng: Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên đèo Prenn

UBND tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên tuyến đèo Prenn

Theo quyết định được UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành chiều 22.9, tình huống khẩn cấp được công bố nhằm kịp thời triển khai các giải pháp ứng phó, hạn chế nguy cơ sạt lở tiếp diễn, bảo đảm an toàn giao thông và tính mạng người dân.

Theo báo cáo khảo sát của Sở Xây dựng Lâm Đồng, đoạn mái taluy dương từ Km224+900 đến Km225+250 có chiều cao khoảng 20-25m, chiều dài khoảng 120m. Khu vực này có địa chất phức tạp, gồm đất xen lẫn đá mồ côi và hiện đã mất ổn định tổng thể.

Đáng chú ý, từ tháng 6.2026 đến nay, khu vực trên đã xảy ra 8 đợt sạt lở, trong đó các vụ xảy ra ngày 12.9 và 19.9 khiến đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

Việc mưa kéo dài trong những ngày qua đã khiến nhiều vị trí trên tuyến đèo xuất hiện tình trạng sạt trượt đất

Nguyên nhân được xác định do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, bão số 5 và các đợt áp thấp nhiệt đới, khiến khu vực Đà Lạt xuất hiện nhiều đợt mưa lớn kéo dài từ tháng 8 đến ngày 20.9.2026. Lượng mưa lớn làm nền địa chất suy yếu, gia tăng nguy cơ sạt trượt trên tuyến đèo.

Trước mắt, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các lực lượng chức năng tổ chức ứng trực 24/24 giờ; đặt biển cảnh báo phản quang, phân luồng giao thông và thường xuyên theo dõi diễn biến tại khu vực sạt lở. Các biện pháp được triển khai nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách khi qua đèo Prenn.

Một vị trí trên tuyến đèo bị sạt trượt phần taluy âm

Về lâu dài, Sở Xây dựng Lâm Đồng đề xuất triển khai công trình khẩn cấp để xử lý khu vực taluy mất ổn định. Phương án dự kiến gồm hạ mái taluy tại vị trí sạt trượt nhằm tạo độ dốc ổn định, đồng thời áp dụng các giải pháp kỹ thuật gia cố phù hợp.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện công trình khoảng gần 16 tỉ đồng, từ nguồn vốn phòng, chống thiên tai và vốn điều hòa của tỉnh.

Đèo Prenn là một trong những tuyến cửa ngõ quan trọng kết nối khu vực phía Nam với Đà Lạt. Việc khẩn trương xử lý các điểm sạt lở, bảo đảm an toàn tuyến đường không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động du lịch của địa phương.