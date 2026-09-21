Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Quảng Sơn

Tại Quyết định số 4620/QĐ-UBND, ngày 20/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn.

Quyết định 4620/QĐ-UBND nêu rõ, tại một khu vực giới hạn thuộc thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn xuất hiện tình trạng sạt lở, sụt lún đất với độ sâu trung bình 20cm.

Dọc theo sườn đồi và khu dân cư xuất hiện nhiều đường nứt đất kéo dài trên diện rộng, phạm vi khu vực nứt dài khoảng 300m, chiều rộng vết nứt từ 6-17cm, diễn biến nhanh và có xu hướng tiếp tục mở rộng.

Hiện tượng nứt, sụt đất xảy ra sau đợt mưa kéo dài. Ảnh: CA xã Quảng Sơn.

Tổng diện tích khu vực biến động, có hiện tượng sụt lún và có nguy cơ sạt trượt cao ước tính khoảng hơn 4ha, ảnh hưởng trực tiếp đến 79 hộ/454 nhân khẩu.

“Diễn biến trên cho thấy nền đất trong khu vực đang có dấu hiệu mất ổn định nghiêm trọng. Nếu tiếp tục xảy ra mưa lớn hoặc mưa cường độ cao, nước thấm sâu sẽ dẫn đến nguy cơ sạt trượt, sụp đổ đất đá diện rộng, trực tiếp uy hiếp đến an toàn tính mạng, sức khỏe, nhà ở của nhiều người dân trong khu vực”, Quyết định 4620/QĐ-UBND nhấn mạnh.

Trước tình huống thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó và khắc phục hậu quả, nhằm ngăn chặn, hạn chế mức độ thiệt hại.

Lực lượng chức năng địa phương cùng với người dân khẩn cấp thiết lập khu tạm cư tập trung phục vụ yêu cầu sơn tán người dân trong vùng ảnh hưởng sạt, trượt đất. Ảnh: CA xã Quảng Sơn.

Các biện pháp bao gồm theo dõi chặt tình hình thời tiết, thiên tai, diễn biến khu vực sự cố; kịp thời phát hiện các tình huống phát sinh để chủ động phương án xử lý.

Thông báo, cắm biển cảnh báo, duy trì lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân tuyệt đối không đi vào khu vực sạt lở; vận động, tổ chức di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đến nơi an toàn; triển khai phương án hỗ trợ đời sống và tái định cư;

Huy động mọi nguồn lực để xử lý khẩn cấp sự cố…

UBND tỉnh Lâm Đồng giao UBND xã Quảng Sơn và các sở, ngành, đơn vị liên quan, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3, theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp khảo sát, đánh giá chuyên sâu về địa chất, xác định nguyên nhân, mức độ sạt trượt từ đó đề xuất phương án xử lý lâu dài, bao gồm phương án xây dựng khu tái định cư…