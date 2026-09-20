Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Quảng Sơn

Vết nứt lớn trên quả đồi, nằm sát khu dân cư thôn Đắk Snao

Theo quyết định, khu vực bị ảnh hưởng hơn 4 ha, độ sụt lún trung bình khoảng 20 cm. Các vết nứt đất kéo dài khoảng 300 m, rộng từ 6 đến 17 cm và tiếp tục có xu hướng mở rộng. Từ ngày 1 đến 18/9, có 79 hộ với 454 nhân khẩu bị ảnh hưởng.

Theo dự báo, nếu tiếp tục xảy ra mưa lớn, nguy cơ sạt trượt, sụp đổ đất đá diện rộng có thể đe dọa an toàn tính mạng, nhà ở của người dân.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt diễn biến thiên tai; cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác và tổ chức di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Các hộ phải sơ tán được hỗ trợ đời sống, nhu yếu phẩm và bố trí khu tạm cư.

Tỉnh giao UBND xã Quảng Sơn phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 khảo sát, đánh giá chuyên sâu về địa chất, xác định nguyên nhân, mức độ sạt trượt để đề xuất phương án xử lý lâu dài.

Trường hợp không thể xử lý tại chỗ, địa phương phải rà soát quỹ đất, đề xuất khu tái định cư bảo đảm an toàn và thuận lợi cho người dân.

Tỉnh Lâm Đồng cũng giao các sở, ngành liên quan tham mưu kinh phí ứng phó, hỗ trợ các hộ phải di dời và triển khai các biện pháp bảo đảm vệ sinh, y tế tại khu vực bị ảnh hưởng.

Đồng chí Lưu Văn Trung (đứng giữa), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm hỏi, động viên các hộ dân tại nơi tạm trú, tạm tránh

Trước đó, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng thông tin, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày nên đầu tháng 9/2026, khu vực thôn Đắk Snao xuất hiện vết nứt kéo dài trên quả đồi gần khu dân cư.

Ngay sau đó, xã Quảng Sơn đã bố trí khu sơ tán rộng 3.000 m², dựng 9 nhà tạm và di dời người già, phụ nữ và trẻ em tới nơi tạm trú.

Ngày 19/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung kiểm tra thực tế và yêu cầu bảo đảm an toàn, chăm lo đời sống cho người dân và nghiên cứu phương án tái định cư cho người dân vùng sụt lún.