Lâm Đồng: Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai liên quan sụt lún đất tại thôn Đắk Snao

Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng kiểm tra tình hình sạt lở, sụt lún đất và thăm hỏi người dân vùng ảnh hưởng tại thôn Đắk Snao. (Ảnh: VĂN YÊN)

Thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, tại khu vực thôn Đắk Snao xuất hiện tình trạng sạt lở, sụt lún đất với độ sâu trung bình khoảng 20cm. Dọc theo sườn đồi và khu dân cư xuất hiện nhiều đường nứt đất kéo dài trên diện rộng, phạm vi khu vực nứt dài khoảng 300m; chiều rộng vết nứt từ khoảng 6cm đến 17cm, diễn biến nhanh và có xu hướng tiếp tục mở rộng. Tổng diện tích khu vực bị ảnh hưởng, có hiện tượng sụt lún và nguy cơ sạt trượt cao ước tính khoảng hơn 4ha.

Diễn biến trên cho thấy, nền đất tại khu vực đang có dấu hiệu mất ổn định nghiêm trọng. Nếu tiếp tục xảy ra mưa lớn hoặc mưa cường độ cao, nước thấm sâu sẽ dẫn đến nguy cơ sạt trượt, sụp đổ đất đá diện rộng, trực tiếp uy hiếp đến an toàn tính mạng, sức khỏe, nhà ở của nhiều người dân trong khu vực.

Tình trạng sạt lở, sụt lún đất ảnh hưởng đến 79 hộ dân tại thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn. Hình ảnh ghi nhận ngày 19/9. (Ảnh: VĂN YÊN)

Nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai hoặc sự cố công trình gây ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thiên tai, diễn biến khu vực sự cố sạt lở và các vùng lân cận, kịp thời phát hiện các tình huống phát sinh để chủ động phương án xử lý.

Đồng thời, thông báo, cắm biển cảnh báo, căng dây, cử lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân tuyệt đối không di chuyển qua khu vực sạt lở nguy hiểm; rà soát, vận động, tổ chức di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; đối với các hộ dân phải di dời, triển khai phương án hỗ trợ bảo đảm đời sống nhân dân và tái định cư theo quy định của pháp luật.

Tổng diện tích khu vực bị ảnh hưởng, có hiện tượng sụt lún và nguy cơ sạt trượt cao ước tính khoảng hơn 4ha. (Ảnh: VĂN YÊN)

Huy động mọi nguồn lực để xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở, mất an toàn trong khu dân cư bảo đảm hiệu quả. Chọn địa điểm và triển khai khu tạm cư, quan tâm, chăm lo đời sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng phải sơ tán. Kịp thời cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu, tuyệt đối không để người dân chịu cảnh thiếu thốn tại các khu tạm cư.

Cùng với đó, tổ chức rà soát, kiểm kê các đối tượng nhà cửa, đất, cây trồng, vật nuôi, thủy sản nằm trong chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, để sẵn sàng phương án hỗ trợ người dân khi xảy ra sạt lở đất theo quy định pháp luật.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung (bên trái) và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc kiểm tra hiện trường sạt lở, sụt lún đất tại thôn Đắk Snao. (Ảnh: VĂN YÊN)

Như Báo Nhân Dân thông tin, tình trạng sạt lở, sụt lún đất tại thôn Đắk Snao xuất hiện sau thời gian mưa lớn kéo dài, làm ảnh hưởng 79 hộ dân, với 454 nhân khẩu; địa phương kịp thời tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn.

Ngày 19/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc, cùng đoàn công tác đã kiểm tra hiện trường sạt lở, sụt lún đất; thăm hỏi, động viên người dân vùng ảnh hưởng tại thôn Đắk Snao.

Lực lượng chức năng xã Quảng Sơn hỗ trợ người dân ổn định nơi ăn ở sau khi phải di dời khẩn cấp. (Ảnh: VĂN YÊN)

Đồng chí Lưu Văn Trung thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng sớm khắc phục khó khăn; đồng thời nắm tình hình đời sống, sinh hoạt và tâm tư nguyện vọng của người dân để có hướng chỉ đạo hỗ trợ ổn định thời gian tới cũng như lâu dài.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và địa phương thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở, sụt lún đất tại thôn Đắk Snao. (Ảnh: VĂN YÊN)

Đoàn công tác đã trao 79 phần quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng, mỗi phần trị giá 5 triệu đồng từ Quỹ Cứu trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu.