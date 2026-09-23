Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp thiên tai do sạt lở nghiêm trọng trên đèo Prenn

Theo nội dung Quyết định, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, bão số 5 và áp thấp nhiệt đới gây ra các đợt mưa lớn kéo dài từ tháng 8/2026 đến ngày 20/9/2026. Tình hình thời tiết cực đoan đã khiến nhiều vị trí trên tuyến đèo Prenn (thuộc địa bàn Phường Xuân Hương - Đà Lạt) thường xuyên bị sạt trượt đất, đá.

Cơ quan chức năng đã dọn dẹp, khoanh vùng, giăng dây, đặt bảng cảnh báo và phân luồng giao thông toàn đoạn đường vừa bị sạt trượt taluy. Ảnh: Báo Lâm Đồng.

Đỉnh điểm là vào lúc 16 giờ ngày 19/9/2026, tại vị trí Km225+250, một vụ sạt đất và đá rơi từ taluy dương xuống mặt đường đã xảy ra. Tình trạng này gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người tham gia giao thông và có nguy cơ tiếp diễn sạt lở nếu không có biện pháp ứng phó kịp thời.

Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, chính quyền tỉnh yêu cầu áp dụng ngay hàng loạt biện pháp khẩn cấp. Các lực lượng chức năng phải tiến hành cắm biển cảnh báo nguy hiểm, hạn chế tốc độ rõ ràng, dễ quan sát, có phản quang, đồng thời nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không có phận sự đi vào khu vực cảnh báo. Công tác trực ban tại công trình phải được tổ chức duy trì 24h/24h để quan trắc diễn biến thiên tai, sự dịch chuyển, nứt gãy cũng như tổ chức phân luồng, phân làn giao thông an toàn. Các đơn vị cũng được yêu cầu khẩn trương xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp xử lý sửa chữa để đảm bảo giao thông trước mắt không bị ách tắc, và thường xuyên báo cáo kịp thời tình hình về UBND tỉnh cùng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

Về việc phân công nhiệm vụ khắc phục sự cố, Sở Xây dựng được giao trọng trách chỉ đạo duy trì việc cảnh báo tại Km225+250 và các điểm sạt lở khác trên tuyến, bố trí nhân sự thường trực theo dõi và phối hợp tổ chức phân luồng giao thông. Cơ quan này cần chủ trì tổ chức khảo sát hiện trường, đánh giá mức độ, phạm vi sạt lở để đề xuất ngay phương án xử lý trước mắt, đồng thời rà soát các quy định pháp luật nhằm tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp. Phối hợp cùng Sở Xây dựng, UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt có trách nhiệm bố trí lực lượng chốt trực 24/24h, tổ chức phân luồng giao thông, luôn sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và cảnh giới tại khu vực công trình.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị, địa phương theo dõi sát sao diễn biến thiên tai và tiến độ triển khai các giải pháp ứng phó. Các sở, ban, ngành, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh phải chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả theo đúng chức năng nhiệm vụ.

Trong thời gian các cơ quan chức năng tiến hành khắc phục sự cố, người dân và các phương tiện lưu thông qua khu vực đèo Prenn cần chủ động cập nhật thông tin cảnh báo, tuyệt đối tuân thủ biển báo và sự điều tiết của lực lượng chốt trực để đảm bảo an toàn.