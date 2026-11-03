Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp tại Quốc lộ 28

Đoạn Quốc lộ 28 qua xã Phúc Thọ Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng bị sụt lún, sạt trượt từ cuối tháng 10/2026

Ngày 3/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ký Quyết định số 5257/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại Km136+800 - Km136+900, Quốc lộ 28. Sự cố do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài từ tháng 8 đến tháng 10/2026.

Mưa lớn liên tục trên địa bàn xã Phúc Thọ Lâm Hà đến ngày 30/10 đã gây sạt trượt đất, sụt lún nền, mặt đường và các công trình phụ trợ. Tình trạng sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người tham gia giao thông nếu không kịp thời ứng phó.

UBND tỉnh yêu cầu phân luồng giao thông, lắp đặt biển báo, rào chắn và bố trí lực lượng điều tiết tại các vị trí cần thiết. Các tổ chức, cá nhân không có nhiệm vụ không được vào khu vực cảnh báo nguy hiểm.

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng rào chặn, không cho phương tiện qua lại trên đoạn Quốc lộ 28 bị sụt lún

Công trình phải được trực ban 24/24 giờ để quan trắc, theo dõi tình trạng dịch chuyển, nứt gãy và sạt trượt. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp sửa chữa, khắc phục, bảo đảm giao thông trước mắt và lâu dài. Diễn biến thời tiết, tình trạng công trình phải được cập nhật, báo cáo kịp thời UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

Tỉnh giao Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ huy động nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư để xử lý bước đầu vị trí sạt lở. Lực lượng thường trực tại hiện trường có trách nhiệm theo dõi diễn biến, phối hợp điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Sụt lún, sạt trượt tại đoạn Quốc lộ 28 qua xã Phúc Thọ Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đang diễn biến phức tạp

Đáng chú ý, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 rà soát mức độ cấp bách và nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình, giao thông. Các đơn vị phải đối chiếu quy định pháp luật để xác định sự cần thiết, điều kiện và thẩm quyền ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nếu cần thiết, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

UBND các xã Phúc Thọ Lâm Hà và Tà Đùng bố trí lực lượng phối hợp kiểm soát an toàn giao thông. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo dõi diễn biến thiên tai và việc triển khai các giải pháp ứng phó. Các sở, ngành, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh chủ động phương án ứng phó, khắc phục hậu quả.

Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh được giao kịp thời thông tin, cảnh báo để người dân chủ động phòng tránh.

Khối trượt tại Quốc lộ 28, đoạn qua xã Phúc Thọ Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đang diễn biến phức tạp

Lưu ý khi di chuyển hướng Đà Lạt - Gia Nghĩa:

Trong thời gian cấm đường, phương tiện giữa Gia Nghĩa và Đà Lạt có thể lựa chọn 2 lộ trình thay thế.

Hướng thứ nhất, từ Gia Nghĩa đi xã Quảng Khê theo Quốc lộ 28 đến Km181+560, rẽ đường vào Thủy điện Đồng Nai 4, đến ĐT725 tại Km132+000 rồi ra Quốc lộ 20 để đi Đà Lạt và ngược lại.

Hướng thứ hai, từ Gia Nghĩa đi xã Quảng Sơn theo Quốc lộ 28 đến Km257+230, rẽ vào Tỉnh lộ 4B đến Quốc lộ 27 tại Km84+400. Từ đây, phương tiện tiếp tục theo Quốc lộ 27 ra Quốc lộ 20 hoặc đi theo ĐT722 để đến Đà Lạt và ngược lại.

Hướng dẫn di chuyển của Lâm Đồng sau khi Quốc lộ 28 bị cấm đường do ảnh hưởng sạt lở