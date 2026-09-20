Lâm Đồng: Công bố tình huống khẩn cấp tại khu dân cư bị sạt trượt đất

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, khu vực taluy dương từ vị trí A1 đến A20 có 15 hộ dân với khoảng 70 người đang sinh sống. Đây là khu vực đồi đất có mái taluy cao 30-50m, độ dốc khoảng 45-60°, chiều dài khoảng 500m, rộng khoảng 60m; chiều sâu sạt trượt trung bình từ 1-3,5m.

Phạm vi ảnh hưởng do sạt trượt đất dài khoảng 300m, rộng 30-50m.

Tại mái taluy âm, các vị trí từ lô B7-B8 và B15-B28 cũng xảy ra xói lở, sạt trượt đất, ảnh hưởng trực tiếp đến sân bê tông, nhà kho, bếp, nhà vệ sinh của 15 hộ dân. Khu vực này có chiều dài khoảng 200m, cao 5-7m.

UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá tình trạng sạt lở tại khu dân cư Đưng K’Nớ 5 đang diễn biến phức tạp, mức độ nguy hiểm cao. Mặc dù khu vực từng được gia cố, khắc phục trong các năm 2020 và 2022, sườn đồi và mái taluy hiện vẫn chưa bảo đảm ổn định, nguy cơ tiếp tục sạt trượt khi xảy ra mưa lớn.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, khu vực sạt lở; tổ chức cảnh báo, cắm biển, căng dây và bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân không đi vào khu vực nguy hiểm.

Đất từ mái taluy dương đã sạt xuống sát mép nhà dân, đồng thời lấp mương thoát nước phía sau nhà.

UBND xã Đam Rông 4 được giao rà soát, vận động và kiên quyết di dời các hộ dân đang sinh sống tại những vị trí không bảo đảm an toàn. Trường hợp cần thiết, địa phương phải áp dụng biện pháp cưỡng chế di dời theo quy định, đồng thời có phương án hỗ trợ đời sống và bố trí tái định cư cho người dân.

Khu dân cư Đưng K’Nớ 5 được đầu tư khoảng 38 tỷ đồng trên diện tích 15ha. Giai đoạn 1 hoàn thành năm 2020, với 73 hộ dân được bố trí đất ở, xây dựng nhà và chuyển đến sinh sống.