Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp tại khu dân cư bị sạt trượt đất

Theo cơ quan chức năng, khu vực thôn Đắk Snao đang xảy ra tình trạng sụt lún, sạt lở đất nghiêm trọng, với độ sâu trung bình khoảng 20cm. Dọc sườn đồi và khu dân cư xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài khoảng 300m, độ mở từ 6-17cm và có xu hướng tiếp tục phát triển. Tổng diện tích khu vực bị ảnh hưởng, có nguy cơ sạt trượt cao, ước tính hơn 4ha.

Tình trạng sụt lún, nứt đất đã ảnh hưởng trực tiếp đến 79 hộ dân với 454 nhân khẩu. Cơ quan chức năng nhận định nền đất tại khu vực này đang mất ổn định nghiêm trọng. Nếu tiếp tục xuất hiện mưa lớn, nguy cơ sạt trượt, sụp đổ đất đá trên diện rộng là rất cao, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực sạt trượt đất trên diện tích khoảng 4ha.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã khẩn trương di dời toàn bộ 79 hộ dân đến nơi ở tạm tại khu lán trại rộng khoảng 3.000m² và nhà văn hóa thôn. Khu vực có nguy cơ sạt trượt đã được khoanh vùng, cắm biển cảnh báo. Lực lượng chức năng triển khai túc trực, canh gác và hướng dẫn người dân không đi vào khu vực nguy hiểm.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương bố trí nơi tạm cư, bảo đảm các điều kiện thiết yếu, kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm để người dân ổn định cuộc sống trong thời gian di dời. Đồng thời, các cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ, trình Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí theo quy định.

79 hộ dân với 454 nhân khẩu đã di dời tới nơi an toàn.

UBND xã Quảng Sơn được giao rà soát quỹ đất, chủ động xây dựng phương án đề xuất khu tái định cư mới trong trường hợp điểm sạt lở hiện tại không thể khắc phục. Khu tái định cư phải bảo đảm an toàn về địa chất, thuận lợi về giao thông, học tập, sinh hoạt và phù hợp với nguyện vọng, tạo sự đồng thuận của người dân.

Để xác định nguyên nhân và có giải pháp xử lý căn cơ, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 phối hợp với Sở Xây dựng và chính quyền địa phương khẩn trương khảo sát, đánh giá chuyên sâu về địa chất khu vực. xác định nguyên nhân gây sụt lún, sạt trượt, từ đó đề xuất phương án xử lý lâu dài, bảo đảm an toàn cho người dân.