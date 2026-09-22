Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở đèo Prenn

Theo quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng, do trên địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt xuất hiện nhiều đợt mưa lớn kéo dài, gây sạt trượt đất đá tại nhiều vị trí trên tuyến đèo Prenn. Đặc biệt, khoảng 16h ngày 19/9, tại Km 225+250 xảy ra sạt lở, đất đá từ ta luy trượt xuống mặt đường, gây mất an toàn giao thông và đe dọa trực tiếp đến tính mạng người tham gia giao thông.

UBND tỉnh đánh giá khu vực này có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở nếu không kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Ảnh: CTTĐTLĐ

Trước những diễn biến phức tạp tại vị trí sạt lở khu vực đèo Prenn, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố tình huống khẩn cấp để các ngành, địa phương có nhiều giải pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Hiện lực lượng chức năng được yêu cầu tổ chức trực ban 24/24h, thường xuyên quan trắc, theo dõi diễn biến sạt trượt, dịch chuyển, nứt gãy tại công trình và các vị trí có nguy cơ mất an toàn.

Trước mắt, ngành chức năng phải cắm biển cảnh báo nguy hiểm, hạn chế tốc độ, bố trí lực lượng quan sát; đồng thời tổ chức phân luồng giao thông, bảo đảm việc lưu thông và an toàn cho người, phương tiện qua khu vực bị ảnh hưởng. Các tổ chức, cá nhân không có nhiệm vụ được yêu cầu không đi vào khu vực cảnh báo nguy hiểm.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương khảo sát hiện trường, đánh giá mức độ, phạm vi và nguyên nhân sạt lở tại Km 225+250; đề xuất phương án xử lý, khắc phục trước mắt nhằm bảo đảm an toàn và giao thông thông suốt.

Các lực lượng túc trực 24/24h tại vị trí sạt lở đèo Prenn. Ảnh: CTTĐTLĐ

Sở Xây dựng cũng được yêu cầu rà soát, đánh giá nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông và công trình để xác định sự cần thiết, điều kiện và thẩm quyền triển khai công trình khẩn cấp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt có trách nhiệm bố trí lực lượng tổ chức phân luồng giao thông, sửa chữa và tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.