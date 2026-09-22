Lâm Đồng công bố số trực ban, bảo đảm thông tin thông suốt mùa mưa bão

Lực lượng chức năng Lâm Đồng triển khai các phương án ứng phó, hỗ trợ người dân di dời tài sản ra vùng nguy hiểm trong mùa mưa bão năm 2025 (Ảnh tư liệu)

Chiều 21/9, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành công văn về tăng cường công tác trực ban, thông tin, báo cáo trong mùa mưa bão. Theo đó, trước diễn biến phức tạp của thời tiết trong mùa mưa bão, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác trực ban, thông tin, báo cáo để sẵn sàng ứng phó hiệu quả với mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải duy trì chế độ trực ban, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt và sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống thiên tai.

UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức trực ban Tổng đài 112 để tiếp nhận thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa, nguy cơ có thể xảy ra và yêu cầu trợ giúp của tổ chức, cá nhân.

Cơ quan chức năng đã bố trí lực lượng túc trực hướng dẫn, hỗ trợ nhằm bảo đảm an toàn cho người dân khu vực có một cây bị sập (xã D'ran) ngày 19/9. (Ảnh: Cộng tác viên)

Ban chỉ huy quân sự cấp xã được yêu cầu duy trì lực lượng ứng trực cứu hộ, cứu nạn; đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ các địa phương, nhất là trong việc sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn, cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai.

Công an tỉnh cũng được yêu cầu sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn thông qua Tổng đài 114; bảo đảm kết nối 24/24 giờ giữa Công an tỉnh và công an cấp xã.

Lực lượng công an đồng thời chủ động phối hợp với các lực lượng khác trên địa bàn, chuẩn bị phương án hiệp đồng, sẵn sàng huy động nhân lực, phương tiện và trang thiết bị để ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao duy trì chế độ trực ban, tham mưu chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống thiên tai của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tại Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước qua số điện thoại trực ban 0263.3822451.

Người dân cần chủ động theo dõi thông tin thời tiết, đồng thời liên hệ các số trực ban, tổng đài khi xảy ra sự cố hoặc cần hỗ trợ

Đối với UBND các xã, phường, Đặc khu Phú Quý, tỉnh yêu cầu duy trì trực ban để sẵn sàng ứng phó với các sự cố, thiên tai trên địa bàn. Các địa phương phải cập nhật danh bạ phục vụ phòng, chống thiên tai, đồng thời phổ biến rộng rãi số tổng đài, số điện thoại trực ban và danh bạ cứu hộ, cứu nạn để người dân biết, liên hệ khi cần thiết.