Lâm Đồng công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao hoa chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm

Tham dự buổi lễ có đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố 3 quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Theo đó, ông Cao Sơn Dũng, Tỉnh ủy viên, quyền Giám đốc Sở Xây dựng được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng cho ông Cao Sơn Dũng

Điều động và bổ nhiệm ông Huỳnh Duy Khôi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công thương.

Điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Viết Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười trao quyết định cho các ông: Hoàng Viết Nam, Phó Giám đốc Sở Tư pháp (bên trái) và ông Huỳnh Duy Khôi, Phó Giám đốc Sở Công thương (bên phải)

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm dịp này. Đồng chí Hồ Văn Mười nhấn mạnh, sau 15 tháng sáp nhập, đội ngũ cán bộ đóng vai trò quyết định hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền.

Trong bối cảnh mới, công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ là công tác thường xuyên, liên tục, nhằm đánh giá đúng năng lực, sở trường từng cán bộ, từ đó, bố trí, sắp xếp theo hướng "đúng vai, thuộc bài".

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đề nghị, trên cương vị mới, các cán bộ khẩn trương tiếp cận công việc mới, phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất cùng với tập thể các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đánh giá, các cán bộ được điều động, bổ nhiệm lần này đều đã trải qua nhiều vị trí, công tác, với chức năng, nhiệm vụ khác nhau. Dù ở cương vị nào, các cá nhân đã không ngừng nỗ lực, quyết tâm vượt qua thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự buổi lễ

Lãnh đạo tỉnh đánh giá rất cao năng lực, đạo đức và rất yên tâm với những vị trí được điều động, bổ nhiệm lần này. Trên cương vị mới, các cán bộ khẩn trương tiếp cận công việc mới, phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất cùng với tập thể các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự buổi lễ

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đề nghị, tập thể lãnh đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị được tiếp nhận cán bộ lần này hết sức quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí được điều động nhanh chóng hòa nhập môi trường công tác mới.

Mỗi cơ quan, đơn vị giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành liên tục, thông suốt không để xảy ra chậm trễ trong giải quyết công việc.

Đại diện các cán bộ nhận quyết định điều động, bổ nhiệm, Giám đốc Sở Xây dựng Cao Sơn Dũng nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ, toàn diện những chỉ đạo, căn dặn của lãnh đạo tỉnh

Đại diện các cán bộ nhận quyết định điều động, bổ nhiệm, Giám đốc Sở Xây dựng Cao Sơn Dũng nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ, toàn diện những chỉ đạo, căn dặn của lãnh đạo tỉnh.

Quang cảnh buổi lễ

Nhận thức rõ niềm tin, kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh, các đồng chí được bổ nhiệm lần này sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, sở trường công tác. Với tinh thần hành động, "nói ít, làm nhiều" sẽ cùng tập thể đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số” của tỉnh.