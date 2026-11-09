Lâm Đồng công bố 15 quyết định về công tác cán bộ

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ trao quyết định đối với các cán bộ được điều động. (Ảnh: CTV)

Theo các quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Trần Mậu Dũng được điều động đến Đảng ủy xã Kiến Đức, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động, chỉ định Phó Giám đốc Sở Xây dựng Huỳnh Ngọc Thanh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hàm Thuận, nhiệm kỳ 2025-2030. Điều động, chỉ định Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Thanh Long tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Đặc khu Phú Quý, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động, chỉ định Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Vũ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hảo, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị được truyền trực tuyến đến các xã, phường, đặc khu tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: CTV)

Các quyết định điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy đối với các đồng chí: Nguyễn Thanh Sang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hảo giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Bắc Bình, nhiệm kỳ 2025-2030; Nguyễn Thúc Phước Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bắc Bình giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Liên Hương, nhiệm kỳ 2025-2030; Nguyễn Trường Sa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Liên Hương giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phong, nhiệm kỳ 2025-2030; Trần Hoàng Vũ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tà Hine giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Tà Năng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao quyết định cho các cán bộ. (Ảnh: CTV)

Đồng chí Phạm Thành Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tuy Phong được điều động đến Đảng ủy phường Phú Thủy, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Thủy, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Vũ Linh Sang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tà Năng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Tà Năng, nhiệm kỳ 2025-2030 để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điều động đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều động đến công tác tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề giúp việc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, gồm các đồng chí: Nguyễn Hữu Khánh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Đình Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh; Phan Đức Thanh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng trao quyết định cho các cán bộ. (Ảnh: CTV)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng quyết định thôi giữ chức kể từ ngày 9/11, đối với các đồng chí: Lê Hồng Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Đặc khu Phú Quý; Nguyễn Ngọc Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hàm Thuận.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: CTV)

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đề nghị, trên cương vị mới, các đồng chí cần sớm nắm chắc tình hình cơ quan, đơn vị, địa phương, chương trình, kế hoạch công tác và những công việc đang triển khai. Trên cơ sở đó, chủ động tham mưu, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy.

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: CTV)

Đồng chí nhấn mạnh, mỗi cán bộ phải chủ động đổi mới, sáng tạo, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, tạo chuyển biến trên lĩnh vực, địa bàn được phân công; lấy kết quả và sản phẩm công việc cụ thể làm thước đo năng lực, trách nhiệm. Các đồng chí nhận nhiệm vụ mới cùng tập thể nơi công tác giữ vững đoàn kết, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026; chủ động chuẩn bị kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2027 để triển khai ngay từ đầu năm. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.